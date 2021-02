Per Antonino e Belen anche il dolore di un aborto prima della nuova gravidanza: la confessione

Come ormai ben saprete, nella puntata di Verissimo in onda il 20 febbraio 2021, Belen Rodriguez sarà ospite di Silvia Toffanin. Una intervista molto forte quella che vedremo su Canale 5 durante la quale la bella argentina racconterà della grande felicità in vista dell’arrivo del suo secondo figlio. Sarà una femminuccia e lei e Antonino Spinalbese hanno anche già scelto il nome per la sorellina del piccolo Santiago. Una notizia che ha riempito il cuore di entrambi di grande felicità perchè nonostante questa storia sia iniziata da poco, meno di un anno, Belen e Antonino hanno capito sin da subito di amarsi alla follia e di voler una vita insieme con una famiglia allargata.

Nello studio di Verissimo però Belen ha anche spiegato che c’è stato un momento molto doloroso che lei e il suo compagno hanno vissuto insieme. Poco tempo dopo l’inizio della relazione, Belen ha scoperto di essere incinta e anche se si trattava di una gravidanza che non avevano cercato, erano entrambi felicissimi per l’arrivo di un bambino. Purtroppo però le cose non sono andate bene.

Belen ne parla per la prima volta nello studio di Verissimo confidandosi con Silvia Toffanin.

Belen Rodriguez e il dolore di un nuovo aborto

“Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati” ha confidato Belen a Silvia Toffanin.

E prosegue: “Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”.

Non è la prima volta che Belen perde un bambino e parla pubblicamente anche dell’aborto. Era successo molti anni fa quando stava ancora con Fabrizio Corona.