Enrico Mentana commosso per Lamberto Sposini: “Un amico del cuore” (Foto)

Nello studio di Oggi è un altro giorno l’ospite della puntata è Enrico Mentana; non poteva mancare tra i suoi ricordi Lamberto Sposini (Foto). Le sue maratone in tv, l’informazione che cambiava faccia con il Tg 5 e per Mentana ci sono i messaggi di Cesara Bonamici e Cristina Parodi. Le rivede contento degli anni trascorsi insieme; c’è il loro grazie al “per sempre direttore” ma in tutto questo non può esserci Lamberto Sposini, non può esserci un suo messaggio. “Sono persone che hanno contato nella mia vita e la cosa bella è poterlo raccontare”, poi arrivano le foto con l’amico del cuore, la persona con cui ha passato più tempo della sua vita.

LA MALATTIA DI LAMBERTO SPOSINI HA CAMBATO LA VITA DI MENTANA?

Non risponde, non riesce a guardare a lungo le immagini con il giornalista e conduttore che da ormai tanti anni ha dovuto interrompere tutto. “C’è sempre un pudore nel parlarne…” Enrico Mentana si riferisce al dolore, all’amicizia che c’era tra loro. “Ma Lamberto è la persona con cui ho passato più tempo della mia vita, dal mattino al telefono fino alla sera tardi a raccontarsi le cose. Un amico del cuore con gli altri e bassi della vita ovviamente. Il lavorare insieme rende più o meno presenti ma per me è un fratello ed è un fratello che quando non sta bene ti fa preoccupare”.

Chissà quando è stata l’ultima volta che ha incontrato Sposini, si intuisce che non vada spesso da lui, perché la vita, il lavoro, portano ad altro.

ENRICO MENTANA PADRE CON SENSI DI COLPA?

Ha quattro figli ma nessun senso di colpa nei loro confronti perché nonostante non abbia molto tempo per loro è come tanti altri papà: “Tutti i padri che lavorano molto dicono la frase patetica che cercano di recuperare in qualità. Voglio un bene dell’anima ai miei figli e cerco di essere un buon papà”.