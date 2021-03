La nuova Rosalinda Cannavò a Verissimo: “Mi sento libera e leggera”

Tra gli ospiti di Verissimo del 6 marzo 2021 c’è anche Rosalinda Cannavò che non ha alcuna intenzione di portare con sé anche Adua Del Vesco. Confessa che finalmente è felice, che si sente libera e leggera. Aggiungiamo che è anche bellissima e coerente, anche se di alti e bassi nella casa del GF Vip ne ha vissuti tanti. Tutto però ha portato Rosalinda al risultato che si legge sul suo volto. Prosegue la sua storia d’amore con Andrea Zenga che ha già presentato a Gabriel Garko prima che alla sua mamma. Ha avuto tanto coraggio Rosalinda Cannnavò, è uscita dal suo guscio, si è spogliata rischiando molto, si è spogliata delle bugie e ha confidato anche cose che non aveva mai detto ad altri se non a sua madre.

ROSALINDA CANNAVO’: “MI SONO TOLTA DEI MACIGNI ENORMI”

Non avrebbe mai immaginato che il Grande Fratello le avrebbe cambiato la vita: “Mi sento libera e leggera. Mai avrei pensato che potesse succedermi tutto questo. Mi sono tolta dei macigni enormi che mi portavo dentro da anni e oggi sono felice”. L’abbiamo vista piangere tanto e abbiamo anche pensato fosse falsa, la verità è che aveva tanto da tirare fuori.

Anche l’episodio di violenza subito quando aveva 12 anni: “Non avevo mai parlato di questa cosa prima del Grande Fratello. Solo mia madre lo sapeva. È un dolore che mi ha segnato tantissimo e che mi porto dentro ancora oggi. Spero che il mio racconto abbia potuto aiutare altre ragazze che sono vittime di violenze. All’epoca ho commesso un errore grave, quello di non raccontarlo e di non denunciare”.

Anche le bugie sul finto rapporto d’amore con Garko, adesso ne parla con serenità: “Non ero abituata a questo mondo, mi sono affidata a persone sbagliate che non volevano il mio bene. Provavo la sensazione di non essere accettata, mi sentivo sola. La mia famiglia e il mio ex fidanzato sapevano fosse tutto finto. Dovevo stare molto attenta”. E’ stato Gabriel Garko a farle il primo regalo nella casa dicendo la verità, poi lei ha proseguito da sola.