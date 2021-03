Antonella Clerici: “Questa estate potremo tirare un sospiro di sollievo ma ognuno deve fare il suo”

Un anno fa l’Italia entrava nell’incubo del lockdown e Antonella Clerici a inizio puntata di E’ sempre mezzogiorno ha voluto ricordare quel momento ma con un messaggio si speranza. Durante la sua trasmissione di cucina tra una chiacchiera e una risata cerca di fare dimenticare ai suoi telespettatori che stiamo vivendo qualcosa che ha sconvolto le vite di tutti. Cerca di fare attenzione sempre, mantiene le distanze ma lo fa senza sottolinearlo di continuo, non c’è bisogno, mentre è necessario anche distrarsi. Il nuovo programma del mezzogiorno di Antonella Clerici è un vero successo, è come lo aveva immaginato.

ANTONELLA CLERICI: “VEDIAMO LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL”

Mentre ovunque si parla di varianti, di un nuovo lockdown e di contagi di nuovo in aumento, Antonella Clerici lancia un messaggio di speranza, perché senza quella potrebbe non esserci più la forza. “Vediamo la luce alla fine del tunnel ma ognuno deve fare la propria parte. Io sono convinta che questa estate potremo tirare un sospiro di sollievo perché abbiamo i vaccini”.

Antonella Clerici sa di essere ottimista ma non prende di certo la situazione con leggerezza. Lei è tra coloro che sono rimasti a casa, che non sono andati a sciare sulla neve, che non hanno lasciato l’Italia. E’ il suo buon esempio perché è un personaggio famoso, perché è dalla parte di chi sta soffrendo davvero.

“Forse sono troppo ottimista ma è la mia natura e questa è la casa del buon umore”. A che serve pensare che la pandemia ci sarà ancora per chissà quanto tempo. Bisogna essere positivi ma solo rispettando le regole che ormai conosciamo tutti ma che purtroppo non tutti hanno seguito contribuendo al contagio.