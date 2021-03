Giovanna Civitillo a Storie Italiane: “Amadeus e Fiorello sono dei giganti” (Foto)

Che vota dà Giovanna Civitillo ad Amadeus per Sanremo 2021? In collegamento con Storie Italiane la sua risposta può apparire banale: “Io ovviamente sembro di parte ma per me 10 e lode a lui e Fiorello perché sono dei giganti io ho vissuto tutta la costruzione di questo festival e ancora di più mi sento di dire che sono stati straordinari”. Mentre i Maneskin vincitori si abbracciavano anche Amadeus e Fiorello lo facevano e quell’abbraccio è stato l’epilogo che forse è sfuggito a qualcuno ma è ciò che manca a tutti. Aveva paura Amadeus di questo festival: “Era molto tormentato, voleva trasmettere a casa la leggerezza e un po’ di serenità ma sapeva anche che molto persone non avevano intenzione di sorridere in questo momento” conferma la bellissima Civitillo.

LA GAG PIU’ DOLCE DI SANREMO 2021

Patato e amorino sono i nomignoli diventati virali con cui le mogli di Amadeus e Fiorello li chiamano nel privato. “Doveva rimanere privato” commenta Giovanna Civitillo coprendosi gli occhi. E’ stata la gag più dolce di Sanremo 2021, ma come chiama Amadeus la sua compagna? “Banalmente Amore”. Giovanni Terzi, anche lui in collegamento come sempre da casa, rivela il simpatico plagio: anche Simona Ventura lo chiama più o meno così… patatino.