Matrimonio a prima vista Italia 2021 il finale: la scelta delle tre coppie

Andrà in onda oggi 10 marzo 2021 la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2021 su Real Time. Si parte stasera alle 21,20 circa con il primo episodio di questa nuova stagione. Ormai vi abbiamo raccontato tutto, ma proprio tutto delle tre coppie protagoniste di Matrimonio a Prima vista Italia 2021, avendo già visto tutti gli episodi che, come saprete, per chi non sa resistere sono nella piattaforma a pagamento Discovery Plus. Siete quindi curiosi di sapere come andrà a finire? Siete curiosi di sapere quale sarà la scelta della coppia formata da Santa e Salvo? Siete curiosi di sapere se alla fine Martina e Francesco resteranno insieme o divorzieranno? Volete sapere che cosa hanno deciso di fare Fabio e Clara? Ve ne parliamo in questo nostro articolo che è una sorta di riassunto che ci permette di capire come è finita la storia di tutte e tre le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista 2021.

Per i più curiosi quindi, buona lettura!

Matrimonio a prima vista Italia 2021: le tre coppie dell’esperimento

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio sono la coppia del Sud Italia. Siciliani entrambi ma probabilmente la terra natia è la sola cosa che hanno in comune. Martina Pedeletti e Francesco Muzzi sono la coppia del centro Italia, entrambi romani, hanno provato a lasciarsi andare nonostante alcune perplessità. Ci faranno molto ridere.

Matrimonio a prima vista Italia 2021: come è finita tra Salvo e Santa?

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio sono la coppia che forse vi darà molto di cui parlare, più delle altre. Qualcuno si schiererà dalla parte di Santa, molti altri dalla parte di Salvo. I due non si sono mai trovati: lei è chiaro, si aspettava uno strafigo, il principe azzurro dei suoi sogni, un uomo che la viziasse come ha sempre fatto la sua famiglia. Ma guai a regalarle dei fiori, perchè non è un gesto che lei apprezza. Salvo è un ragazzo come tanti, forse permaloso, forse scontroso, forse troppo diretto magari a tratti anche urticante ma di cose ne ha dovute sopportare. A differenza di quanto visto in altre stagioni, la particolarità di questa coppia è continueranno a stare nello stesso posto fino alla fine, pur scannandosi.

Matrimonio a prima vista Italia 2021: come è finita tra Francesco e Martina?

Martina la Belen di Acialia e Francesco un vero e proprio uomo capace di sopportare la qualunque ma di restare sempre al fianco della sua donna. Questa coppia vi farà molto ridere anche se immaginiamo che, come spesso accade in questi casi, i telespettatori faranno il tifo per Francesco, più che per Martina. I due arriveranno alla scelta finale con qualche dubbio anche perchè stanno affrontando una serie di complicazioni che sembrano non poter superare. Come finirà?

Matrimonio a prima vista Italia 2021: tra Clara e Fabio come andrà a finire?

La coppia formata da Clara Campagnola e Fabio Peronespolo sarà forse quella alla quale vi affezionerete di più. Come spesso accade infatti nelle edizioni di Matrimonio a prima vista, c’è quella coppia che ha da subito un grande feeling, sia mentale che fisico, che fa sognare il gran finale. Una coppia per la quale si fa il tifo appunto, e che arriverà alla fine per dare soddisfazioni a chi crede nell’amore. Sarà così anche nel caso di Fabio e Clara? Nelle ultime edizioni queste coppie quasi perfette hanno poi regalato sorprese nel gran finale. Cosa dobbiamo aspettarci da loro?

Non ci resta che ricordarvi l’appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2021 oggi alle 21,20 su Real Time canale 31 del digitale terrestre! Inizia un nuovo viaggio…