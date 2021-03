Daniela Ferolla in collegamento da casa nel Cilento con Antonella Clerici (Foto)

Daniela Ferolla è nella sua terra, è a Ceraso nel suo adorato Cilento, in Campania (foto). Fortunata perché può godere dello spazio all’aperto, del giardino di casa sua, in questo periodo che la Campania, come altre regioni d’Italia, è in zona rossa. Mentre Zia Cri prepara la sua torta di mele la Ferolla racconta che ne è molto ghiotta, anche lei la prepara con la sua ricetta personale. Una casa piena di donne per la conduttrice che racconta delle sue tre sorelle, dei suoi tre nipoti. Felice della sua famiglia con cui sta trascorrendo questo periodo, anche se domani dovrà ripartire. Daniela Ferolla è fidanzata da tanti anni ma non parla ancora di nozze. Antonella Clerici le chiede il motivo.

DANIELA FEROLLA RICORDA LA VITTORIA CON MISS ITALIA

“Non è ancora arrivata la proposta di matrimonio” confessa la splendida ex Miss Italia stupendo la Clerici che invita il suo fidanzato a provvedere perché non può certo perdere una donna come lei. Con Linea Verde è iniziata la sua esperienza in tv: “Devo dire che sul green in Italia stiamo facendo dei passi avanti, soprattutto da parte dei giovani”. Adora il contatto che ha con la gente girando l’Italia con il suo programma. Entra davvero nelle case, le offrono di tutto, l’accolgono in modo meraviglioso.