Daniela Ferolla a Storie Italiane: la sua mamma morta dopo una lunga malattia, un dolore fortissimo (Foto)

Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane oggi anche la bellissima Daniela Ferolla, ex Miss Italia e attuale conduttrice di Linea Verde (foto). Invitata per parlare dei bambini che partecipano ai concorsi di bellezza ha partecipato al dispiacere per la morte della mamma di Al Bano raccontando che lei conosce bene quel dolore. La mamma di Daniela Ferolla è morta nel 2005, l’ha portata via una lunga malattia e non riesce a spiegare quel dolore fortissimo che purtroppo la vita ti impone. Il suo messaggio ad Al Bano è proprio la condivisione dello stesso dolore ma Daniela avrebbe voluto la sua mamma ancora a lungo accanto a lei come ha sempre fatto. Racconta che quando ha vinto Miss Italia e aveva 17 anni la madre ha lasciato il suo lavoro e per 8 mesi fino a quando ha compiuto la maggiore età le è stata sempre attaccata. Dopo la proclamazione telefonò a Enzo Mirigliani dicendogli che doveva completare gli studi, frequentava il quarto liceo scientifico, lo studio veniva prima di tutto il resto. In quattro mesi le fece recuperare tutto.

DANIELA FEROLLA SI COMMUOVE RICORDANDO LA SUA MAMMA

Scorrono le foto di madre e figlia e quando la Ferolla ricorda quanto l’ha aiutata si commuove poi subito riesce a gestire l’emozione, è una conduttrice, ha imparato a non mostrare tutto. “La perdita di una mamma è sempre un dolore fortissimi che non si può descrivere. E’ stata una mamma molto presente, una mamma del Sud”.





Il suo pensiero poi sull’argomento del giorno, sui bambini che partecipano ai concorsi di bellezza: “Io l’ho vissuta come un gioco la competizione però sicuramente è molto stressante stare lì dalla mattina alla sera, fare tardi. Per i bambini non sono d’accordo, i bambini devono fare i bambini, non devono avere stress, meglio fare sport, studiare e giocare”. L’appuntamento con Daniela Ferolla è goni sabato, tranne il prossimo, su Rai 1 alle 12:20 con Linea Verde.