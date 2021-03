LIVE Non è La D’Urso non può parlare di Temptation Island? Barbara D’Urso si scusa in diretta tv

Le squadre di calcio più performanti sono quelle in cui i giocatori si allenano insieme e si passano la palla per arrivare a segnare in porta. A Mediaset, forse, manca ancora un po’ di questo spirito di squadra. Come mai? Sembra che le trasmissioni di Maria De Filippi e quelle di Barbara D’Urso non possono comunicare l’un l’altra; addirittura alcuni rumor parlano di un pesante veto che le trasmissioni di Cologno Monzese hanno ricevuto dagli Studi Elios.

Il suddetto rumor è stato ulteriormente fomentato da una insolita precisazione che Barbara D’Urso ha fatto questa sera 14 marzo 2021 nel corso di un puntata di LIVE Non è La D’Urso; nel corso della trasmissione, infatti, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno citato il reality defilippiano Temptation Island.

LIVE Non è La D’Urso non può parlare di Temptation Island?

Nel corso dello spazio dedicato alle cinque cattivissime sfere, Pietro Delle Piane e Antonella Elia hanno citato – ma mai concretamente approfondito – di aver partecipato al reality Temptation Island, show prodotto dalla società di produzione Fascino PGT di Maria De Filippi. LIVE Non è La D’Urso: Maria Teresa Ruta contro la macchina della verità ma dice tre Falsi

L’aver solo parlato del programma pare abbia creato subbuglio nel backstage di LIVE Non è la D’Urso tanto che la conduttrice partenopea è stata costretta a leggere un disclaimer: una precisazione per dissociarsi dalle affermazioni che Pietro Delle Piane ha fatto sullo show realizzato da Maria De Filippi.

“Mi dicono che devo fare una precisazione importante. Leggo: prima Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo all’interno di Temptation Island. Se ne assumerà le sue responsabilità. Noi ne prendiamo ovviamente le distanze. Perché nessuno interpreta ruoli nel programma perché non è copionato” – dice Barbara D’Urso, aggiungendo in seguito una sua misteriosa chiosa – “Ma infatti io, appena ho sentito le parole Temptation Island, ho spinto per non parlare di questa trasmissione perché… non mi permetterei mai!”.

Una affermazione sibillina che metterebbe fondamenta solide sul già citato rumor che negli show di Barbara D’Urso sarebbe vietatissimo parlare degli show legati a Maria De Filippi. Ma a che pro questo veto? Barbara D’Urso ha sempre speso parole positive nei confronti della sua collega di rete.