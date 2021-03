Massimo Giletti vs Selvaggia Lucarelli su Fabrizio Corona: “Un po’ di umiltà sarebbe importante”

Li avevamo lasciati insieme a fare delle inchieste molto importanti. Li ritroviamo distanti anni luce. Selvaggia Lucarelli, che era diventata una delle ospiti fisse di Non è l’Arena ha cambiato postazione, la vediamo infatti sempre più spesso da Formigli, dopo i suoi attacchi a Massimo Giletti. Tra i due si è rotto qualcosa tanto che più volte la Lucarelli lo ha accusato di fare un genere di televisione che stride con quello che lei pensa si debba vedere. Alla Lucarelli non sono piaciute tante cose dell’ “ultimo Massimo Giletti”, inclusa la sua voglia di dare spazio a Fabrizio Corona. E proprio su questo tema Massimo Giletti torna, mostrando in tv anche un bacio tra Selvaggia e Corona.

Mostrando il video dell’intervista fatta dalla Lucarelli e del bacio a stampo che c’è stato tra lei e Corona ha commentato: “Io non mi permetto di giudicare, ognuno fa la televisione che vuole.” Il conduttore di Non è l’arena ha poi continuato: “A differenza di quello che dice Selvaggia Lucarelli, io non credo di aver danneggiato Fabrizio”. Giletti si riferisce al fatto che da tempo la Lucarelli fa notare come le tante ospitate televisive di Corona non siano andate nella giusta direzione ma che abbiano aggravato la sua posizione ( non ha tutti i torti visto che nelle motivazioni del suo ritorno in carcere si parla anche di questo).

A tal proposito Massimo Giletti ribadisce che nell’ordinanza si cita Non è L’Arena ma il programma in cui Fabrizio Corona ha parlato delle sue cose personali , della vicenda con la ex moglie e il resto non è il suo ma Live-Non è la d’Urso, di Barbara d’urso.

L’affondo di Massimo Giletti su Selvaggia Lucarelli

E poi l’affondo finale:

“Io ho cercato di dare una mano importante a Fabrizio con me ha collaborato tantissimo. Lo abbiamo mandato nel bosco di Rogoredo perchè solo lui poteva salvare due ragazzi trovati per caso quel giorno in quel boschetto. Li ha presi, li ha portati in comunità. Si sono salvati in comunità E allora vedi Selvaggia, avessi fatto solo questo, io e Fabrizio abbiamo salvato due persone. Se non ci fossimo stati noi chissà dove sarebbero questi due ragazzi. Vedi tu esprimi voti a Ballando alzando le palette ma avere sempre questa voglia di giudicare dall’alto di che cosa gli altri, bhè un po’ di umiltà sarebbe importante. Io ho dato una chance importante a Fabrizio. “