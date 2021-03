La programmazione Rai nella Giornata della memoria per le vittime del covid 19

Un anno fa da Bergamo partivano i camion che trasportavano le bare delle persone morte nella provincia. Non c’era più spazio nei forni crematori della zona. Un anno dopo le vittime del covid 19 in Italia sono 103.431. Numeri che purtroppo cresceranno ancora, dopo questa terza ondata che ha travolto il nostro paese. Oggi, un anno dopo uno dei giorni più brutti per il nostro paese, in Italia si ricordano tutte le vittime del covid 19. Cambia quindi la programmazione Rai il 18 marzo 2021, con una programmazione dedicata al ricordo.

La programmazione Rai per la Giornata nazionale della memoria contro le vittime del covid 19

Giovedì 18, a partire dalle 6.45 con Unomattina su Rai1, tutte le trasmissioni Rai ricorderanno la ricorrenza, con ampi spazi. Alle 9.40 su Rai1 (e in replica alle 16.05 su Rai3 e alle 23.30 su Rai2) andrà in onda il cortometraggio istituzionale prodotto da Rai Cinema, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Rai per il Sociale, scritto da Mauro Berruto con la musica originale di Giovanni Allevi, “Io sono…Italia”, dedicato alla tragedia del covid che ha causato già oltre 100 mila morti solo in Italia, ma anche alla ripartenza del nostro Paese con la voce narrante di numerosi attori italiani.

Lo stesso corto andrà poi in onda su Rai 4 venerdì 19 marzo alle 10.10, su RaiMovie sabato 20 marzo alle 14.00 e su RaiPremium alle 15.05 e sarà disponibile su RaiPlay e Rai Cinema Channel .



Alle 10.50 di giovedì 18 su Rai1 una diretta a cura del Tg1 seguirà la visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi a Bergamo. La visita sarà anche al centro di uno Speciale in onda su Rai News24, alle 11.00, dal titolo “Centomila lacrime”, condotto da Milena Minutoli, con ospiti in studio, collegamenti da Bergamo e servizi dedicati alle tante vittime e ai loro familiari.



Il racconto della giornata proseguirà poi su Rai1 con “Oggi è un altro giorno” e con “La vita in diretta” che daranno ampio spazio all’anniversario. Su Rai2 e Rai3 se ne occuperanno i programmi “I fatti vostri”, “Detto Fatto” e “Elisir”.

In seconda serata su Rai3, alle 23.10, andrà in onda il documentario “Pandemic: il mondo ai tempi del COVID”. Il doc è una coproduzione internazionale Rai Documentari con MBC – South Korea, con la regia italiana di Luca Rosini: un omaggio ai cittadini del mondo che vivono quest’era, una riflessione sullo stato della pandemia a livello globale e un messaggio di solidarietà che viaggia oltre le frontiere. Dal Brasile alla Svezia passando per l’Inghilterra e l’Indonesia, il doc racconta la vita in lockdown, i dolori vissuti da chi ha perso i propri cari ma anche le piccole e grandi risorse che hanno mantenuto in vita tutti noi. Rai Documentari ha raccolto le storie e i video messaggi di persone che in tutto il mondo hanno, a vario titolo, attraversato l’esperienza del covid 19.