Serena Rossi: “Non ci sarà nessun matrimonio con Davide” (Foto)

Due anni fa Serena Rossi ospite a Domenica In, ricordiamo la telefonata di Mara Venier a Davide Devenuto: una proposta di matrimonio strappata ma a Oggi è un altro giorno la promessa sposa racconta tutto (foto). “Non è nel nostro stile farlo così in pubblico. Non ci sarà nessun matrimonio” conferma definitivamente Serena Rossi dopo un’attesa di due anni da quella puntata di Domenica In. Non è per colpa della pandemia, semplicemente Serena e Davide non intendono sposarsi, lei non attende la sua richiesta, forse ha cambiato idea. Si amano tantissimo, è come se fossero già sposati perché hanno il piccolo Diego che ha già 4 anni e mezzo. Serena, che vedremo stasera nella seconda puntata di Canzone Segreta, confida che le nozze le sognava da ragazzina.

SERENA ROSSI NON SOGNA PIU’ IL MATRIMONIO CON DAVIDE DEVENUTO

Nessuna crisi di coppia, non sogna più il matrimonio. Quel sogno che aveva di indossare l’abito da sposa non c’è più. E’ ben più concreta la Rossi e Devenuto la pensa come lei. Racconta che è stata la Venier ha organizzare tutto, loro non sapevano niente. Se però dovesse accadere di certo si sposerebbero solo con la presenza di pochissime persone, i genitori e i fratelli, nessun altro.