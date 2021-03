Coma Cose a Oggi è un altro giorno, il loro amore da fiamme negli occhi (Foto)

Il loro amore è nato per caso; i Coma Cose a Oggi è un altro giorno raccontano musica e amore (foto). “Stavo guardandomi in giro ma in quel momento non andava benissimo, avevo attaccato il microfono al chiodo” spiega Fausto e si sono ritrovati insieme commessi nello stesso negozio dopo un primo incontro a un evento. Erano allineati nel tempo, parlano del loro momento un po’ fermo e quando si sono conosciuti e innamorati si sono dati una mano per tirarsi fuori da. Hanno iniziato a cantare insieme ed è stata una rivalsa per entrambi. “Coma Cose per esorcizzare quel momento lì perché era come un coma spirituale…”. Francesca ha ascoltato le sue canzoni e le ha trovate interessanti. Anche lei era disillusa, si era fermata, Milano è stata anche non facile da subire per entrambi. La lettera romantica dedicata a Francesca dopo l’esibizione a Sanremo: “E’ una persona su cui posso contare e non è una cosa scontata”. Lui timido, lei più capace di buttarsi nelle cose, è più energica, lui più romantico ed entrambi che fanno ridere l’altro. Litigano tutti i giorni, si ritengono fortunati perché la pensano in modo diverso su tutto ma è Francesca a prendere l’iniziativa più spesso per fare pace. Dalla spesa al canale da guardare, la spazzatura da portare fuori, tutto potrebbe essere motivo di litigio.

COMA COSE UN’ALTRA DICHIARAZIONE D’AMORE DI FAUSTO A FRANCESCA

Nessuna gelosia tra loro. “Di lei mi ha colpito tutto, basta vederla, è la donna più bella del mondo. Conoscendola è cresciuto questo sentimento” un colpo di fulmine per lui che la stupisce con un’altra dichiarazione d’amore. Francesca ricorda che quando si sono conosciuti lei è riuscita a raccontarsi, lui la ascoltava con attenzione ed è una cosa rara anche questa. “Gli ho raccontato quello che mi turbava in quel momento della mia vita. Delusioni amorose, lavorative e di amicizie e lui mi ha fatto tirare fuori un po’ tutto”.

Ha amato due donne Francesca: “Penso che l’amore vada al di là del sesso. Ho avuto due storie d’amore bellissime”. Si sposeranno Fausto e Francesca? A Las Vegas forse sì con l’idea di vestirsi in stile country.

Selvaggia Lucarelli li ha paragonati ad Al Bano e Romina Power e loro si augurano di avere lo stesso successo. Originali come pochi i Coma Cose.