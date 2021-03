Francesco Arca si scioglie in lacrime per la lettera di Irene

Francesco Arca tra gli ospiti di Verissimo del 27 marzo 2021 lo vediamo in queste settimane nella fiction con Sabrina Ferilli. Racconta del lavoro ma è con la lettera della sua compagna che arriva la reazione forte. Francesco Arca piange per la sua famiglia, per la fortuna dell’amore immenso di Irene Capuano e dei loro due figli. E’ la lettera di Irene che lo scioglie del tutto: “Tranquillo amore mio saranno poche righe sincere e potenti come il nostro amore. Siamo insieme da così tanto tempo che siamo una cosa sola”. “Ci saremmo dovuti incontrare tra 10 anni non ho la testa per amarti adesso come meriti” fu la frase di Arca a lei che era invece già pronta ad amarlo da subito. “Per me un colpo al cuore, tu forse troppo sincero” ed è la voce di Irene che fa commuovere l’attore. Si sono poi incontrati di nuovo, è nata Maria Sole e poi Brando Maria che ha chiuso il cerchio della loro famiglia imperfetta, quella che hanno sempre desiderato.

IRENE CAPUANO FIERA DELLA SUA FAMIGLIA

“Sono molto fiera delle nostre imperfezioni, tu il nostro punto fermio io la cornice che racchiude il nostro quadro più bello… Solo le notti non sono cambiate e sempre insonni sono rimaste”. Francesco Arca si asciuga le lacrime: “E’ una roccia Irene perché ne ha sopportate tante e con il mio lavoro mi sono tante volte allontanato da casa ma non mi ha mai detto di non farlo. Penso che se non facessi l’attore non potrei fare altro, a parte il papà”.

Raccontando della fiction Svegliati amore mio: “Sabrina ha un dono, è una donna meravigliosa e ogni volta che mi vedeva mi faceva ridere, prima delle scene mi caricava lei a me, auguro a tutti di fare un percorso lavorativo con lei perché ti entra davvero nel cuore, è una donna straordinaria”.

Fiero ovviamente della sua partecipazione a questo lavoro: “In Italia ci sono più di 40 acciaierie, è vero che danno lavoro a tante persone ma anche la morte, un film, una serie non può dare una soluzione a questo dilemma ma smuovere le persone che possono fare qualcosa di concreto da questo punto di vista”.