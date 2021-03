Pio e Amedeo tornano ad Amici 20 e mostrano il messaggio di Belen

In attesa del debutto in prima serata su Canale 5 con uno spettacolo tutto loro ( lo ricordiamo anche qui, si va in onda il 16 aprile qualora non lo abbiate capito) Pio e Amedeo sono tornati ieri ad Amici 20 per lo spazio dedicato alla risata. Il duo comico come sempre divide, c’è chi impazzisce per le battute e chi invece non li trova affatto simpatici. Ma del restp è anche normale che sia così. Il loro numero nella puntata del 27 marzo 2021, si è basato su quello che è successo la scorsa settimana, dopo il loro intervento con battutacce su Belen Rodriguez, la sua seconda gravidanza, Stefano de Martino e il compagno della bella argentina. Ci fa piacere sapere che la Rodriguez non si è offesa e che il messaggio della saponetta non era rivolto a Pio e Amedeo e che non voleva alzare polveroni. Certo è che l’ironia fatta dal duo, non è andata a segno, perchè davvero ha fatto ridere ben pochi. Che poi, è vero che a indignarsi dovevano essere in primis le persone coinvolte nella vicenda, e non i soliti leoni da tastiera, questo è un altro discorso. Ma l’odio social si sa, va sempre oltre.

Belen perdona Pio e Amedeo: il messaggio ad Amici 20

Del resto tutti pronti a difendere Belen dalla battuta di Pio e Amedeo e poi pronti due ore dopo a giudicarla per quello che indossa, per come lo indossa, per le sue scelte di vita e via dicendo. Insomma il mondo in cui viviamo, pieno di contraddizioni, ci riserva di continuo grandi sorprese.

Pio e Amedeo tornati nello studio di Amici ci hanno tenuto però a mostrare il messaggio che Belen ha inviato loro dopo la vicenda della saponetta!

Ragazzi mi dispiace ma la frase della saponetta non era per voi. Ma perché stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti, e mi sono girate le palle, ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino.

Tutto è bene quel che finisce bene insomma…