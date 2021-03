Luca Ward parla della malattia di Luna: perché ha deciso di raccontare della figlia

Nel suo libro “Il talento di essere nessuno” Luca Ward racconta anche di sua figlia Luna, della malattia e di come l’hanno affrontata. A Oggi è un altro giorno spiega il motivo per cui ha voluto parlarne. Non l’aveva mai fatto prima. E’ Serena Bortone a introdurre l’argomento durante l’intervista allo specchio. “Bisogna parlarne anche per aiutare gli altri” sono le parole della conduttrice che trovano riscontro nella spiegazione di Luca Ward. L’attore e doppiatore va ben oltre. Sua figlia Luna ha la sindrome di Marfan, una malattia genetica rara ma, come ha spiegato un medico né lui né Luca sono portatori sani della malattia, è semplicemente per “sfiga” se la piccola è nata con questa sindrome.

LUCA WARD A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Non ne ha mai parlato, per proteggere la figlia, non l’ha mai fatto ma con questa pandemia ha capito che doveva farlo perché la ricerca arriva con i soldi e se c’è la conoscenza di questa malattia arriva anche il denaro per sostenere la ricerca, arrivano le donazioni.