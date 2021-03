Josè Carreras e Katia Ricciarlli: “E’ finita perché non aveva intenzione di sposarmi”

Un amore durato a lungo, da sogno, tra Katia Ricciarelli e Josè Carreras, ma perché è finita? A Oggi è un altro giorno la foto della coppia e la Ricciarelli commenta che erano bellissimi. “Mi sono stancata di fare la fidanzata eterna e ho detto basta e lui probabilmente non aveva intenzione di sposarmi” è la risposta dell’ospite protagonista della puntata di oggi. La cantante è in collegamento dal giardino di casa sua, qualche problema con l’audio ma tutto è ben comprensibile. Schietta come sempre Katia Ricciarelli ha raccontato del suo passato rispondendo anche alle domande sui suoi amori. Due grandi amori nella sua vita: Pippo Baudo e Josè Carreras.

KATIA RICCIARELLI A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

“Sicuramene sono rimasta molto colpita anche perché è stato molto ma molto intenso, davvero” ammette che non era felice finisse ma è evidente che a quel punto lo volessero entrambi. “In casa non cantavamo mai perché cantavamo in teatro. In compenso abbiamo cantato moltissimo insieme, registrato anche una marea di dischi, eravamo una coppia perfetta”.

“Credo che è sempre l’uomo più brutale, ma in questo caso eravamo d’accordo tutti e due perché qualcosa si era interrotto” ma dopo tanti anni ancora le chiedono di parlare del loro amore. “Ti posso dire che io ho amato molto di più di quello che ho ricevuto” e così chiude il discorso sull’amore.

Da tanto tempo Katia Ricciarelli è sola, anche durante la pandemia, il primo lockdown l’ha vissuto con il suo adorato cane. “Si impara ad essere anche soli e la solitudine va vissuta bene, pensando a tante cose, quello che non hai potuto fare. Io me ne sono accorta con la pandemia, sono rimasta sola con il mio cagnolino e ho fatto tante cose, ho fatto funzionare la mia tesa e ho avuto tempo di vedere i fiori che sbocciano e tutto quello che non si vedeva perché eravamo troppo occupati ma adesso vorrei uscire di nuovo”.