Katia Ricciarelli incontrò il padre senza sapere chi fosse (Foto)

E’ difficile il passato di Katia Ricciarelli ma lei a Oggi è un altro giorno sorride, anzi ride, non le è mancato il padre che non ha mai avuto (foto). Tutto merito di mamma Molara che non ha avuto una vita facile, ma è stata proprio lei a renderla forte. “Molara era una donna straordinaria, piena di voglia di lavorare e il marito se ne andò in Russia, volontario in guerra, lasciando due bambine e la mamma e non è più tornato, quindi fu dato per disperso”. Le due bambine erano le sorelle della Ricciarelli ma di loro non parla. Rimasta sola la mamma con le due bimbe andò in Germania a lavorare in un campo di patate. Li incontrò un signore veneto, il padre di Katia Ricciarelli, che però gli raccontò che si sarebbero sposati appena tornati in Italia. Ma alla stazione tornando in Veneto ad attenderlo c’era la moglie con un bambino.

KATIA RICCIARELLI A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Katia Ricciarelli confida che non ha mai sentito la mancanza del padre, la mamma ha fatto di tutto per crescerla nel migliore dei modi. Un giorno incontrò il padre per caso o forse non era un caso. Era una bambina e andò a cantare in una casa di cura dove c’erano i malati terminali ma lei non sapeva che lì c’era suo padre che stava morendo. Le suore dell’istituto scattarono una foto e quella foto andò tra le mani della madre che le disse che era lui.

Con questo tipo di vissuto maschile Katia Ricciarelli non ha però avuto nessun problema nei confronti degli uomini: “Non mi è mancata la figura paterna” lo ripete sicura, l’ha sempre detto.