Maria Rosa con papà Christian De Sica, cantano insieme per la prima volta

Sabato sera vedremo Christian De Sica su Rai 1 con lo show “Una serata tra amici” e con lui ci sarà anche sua figlia. Per la prima volta canteranno insieme e a Oggi è un altro giorno Maria Rosa De Sica confida il motivo. E’ lei ad avergli chiesto di cantare, di partecipare allo spettacolo: “Per avere un ricordo insieme”. Cantare è una passione per lei che fa un altro lavoro, da sempre stilista e adesso è costumista ma Maria Rosa corregge dicendo che è solo un’assistente. E’ anche la loro prima intervista insieme nello studio di Serena Bortone che è curiosa di conoscere il loro rapporto. “E’ un papà molto buono. I rimproveri sono stati pochissimi, uno quando avevo 17 anni e per la prima volta tornai a casa tardi, mezz’ora di ritardo però giustamente si mise paura però non mi ha mai rimproverato”. Interviene Cristian De Sica: “Ma io ho due figli fantastici e non ci hanno mai dato problemi, mai motivi per rimproverarli”.

MARIA ROSA DE SICA INNAMORATISSIMA DEL PAPA’

Cosa le ha insegnato? “La cosa più importante, ad essere leggera, a scivolare sulle cose complicate che ti possono arrivare nella vita, le delusioni. Di trovare sempre una chiave positiva per non farti toccare. Noi abbiamo molto dialogo, io racconto tutto e lui è sempre molto giusto e mi dà sempre consigli molto giusti e alla lunga quando ci ripenso dico che ha sempre ragione. Io sono innamoratissima di papà, molto innamorata sia di papà che di mamma, siamo una bella famiglia”.

“Io dico sempre che la mia superficialità mi ha salvato, cerco di non vedere le cose brutte e cerco di vedere il buono anche in una persona che può essere negativa” aggiunge l’attore e regista che ha un motto: “Bacia tutti e abbraccia tutti nel nostro ambiente”.

Solo un accenno della canzone che ascolteremo sabato, non aggiungono altro, l’appuntamento è in prima serata tra due giorni.