La programmazione di Canale 5 a Pasquetta: cosa vedremo e cosa no

Come cambia la programmazione di Canale 5 per lunedì 5 aprile 2021? Nel giorno di Pasquetta ci saranno alcune modifiche per quello che riguarda il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Se infatti al mattino vedremo la classica programmazione del day time, dopo Beautiful invece le cose cambieranno. Mattino 5 e Forum andranno regolarmente in onda mentre invece non vedremo Uomini e Donne, come succede sempre nei giorni di festa! Paura per il programma di Maria de Filippi ma non solo.

Vediamo quindi nel dettaglio le novità della programmazione di Canale 5 per il giorno di Pasquetta.

Canale 5 a Pasquetta: il palinsesto del 5 aprile 2021

Come dicevamo in precedenza, Mattino 5 e Forum andranno in onda regolarmente le novità arriveranno nel pomeriggio. Infatti alle 13,40 andrà in onda Beautiful. A seguire poi, regolarmente in onda anche Una vita. Le soap di Mediaset vengono quindi confermate. Non va in onda invece Uomini e Donne. Al posto del programma di Canale 5 vedremo la replica di Svegliati amore mio che poi, saluterà il pubblico di Mediaset con l’ultima puntata mercoledì sera. Stando a quanto si legge sulla Guida Tv Mediaset ufficiale, non andrà in onda neppure la fascia del day time di Amici 20, che torna invece in onda martedì pomeriggio. Ci sarà invece l’Isola dei famosi 2021. In onda regolarmente anche Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio 5.

Nessuna variazione significativa quindi, se non per i programmi di Maria de Filippi che, come di consueto, si fermano nei giorno di festa.

E confermatissimo anche l’appuntamento in prima serata con l’Isola dei famosi 2021 con la settima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.