Il messaggio di Francesco Venditti a Simona Izzo: “Grazie mamma, sono felice”

Un’intervista a quattro bellissima per le sorelle Izzo, tutte ospiti a Oggi è un altro giorno. Per loro il messaggio di Francesco Venditti, il figlio di Simona Izzo, nato dal matrimonio con Antonello Venditti, da un amore finito con un dolore che il tempo ha ovviamente eliminato. Una famiglia al femminile, con quattro sorelle che sono certe sarebbero state amiche e legate anche se non fossero nate dagli stessi genitori, anche se non fossero sorelle. Quando si riuniscono tutti insieme sono 35 – 40 persone, soprattutto quando in famiglia arrivano anche le nuove compagne degli ex. Francesco Venditti è cresciuto con questa famiglia così presente, così grande, allargata e oggi ringrazia sua madre perché il loro rapporto va oltre la famiglia.

FRANCESCO VENDITTI PER OGGI E’ UN ALTRO GIORNO: “SONO FELICE DI LAVORARE CON VOI”

Non solo le feste insieme, il sentirsi spesso per parlare di famiglia ma anche di lavoro: “Sono felice perché lavoro con voi, imparo molto, anche perché viviamo il lavoro e la vita tutto insieme. È difficile e faticoso, però è bello. Amo farlo con voi perché in un mondo patriarcale io sono circondato da donne. Voi siete riuscite a insegnarmi il femminismo”, emozionata Simona Izzo nell’ascoltare le parole di suo figlio che l’ha resa nonna di due nipotini bellissimi. Hanno uno splendo rapporto anche se entrambi ogni tanto hanno i loro normalissimi cinque minuti.

Il messaggio di Francesco non è solo per sua madre ma anche per le zie, ricorda i nonni materni, deve molto anche a loro: “Vi aspetto nella nostra isola felice, nel nostro studio che abbiamo fatto grazie ai vostri genitori, i miei nonni”. Hanno un rapporto bellissimo, la loro famiglia è speciale. Gli autori del programma hanno anche preparato un albero genealogico partendo dalle quattro sorelle Izzo, sommati mariti, ex, figli e nuovi compagni sono davvero tantissimi.