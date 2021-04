Alice Campello e Alvaro Morata a Verissimo raccontano amore e difficoltà

Alice Campello e Alvaro Morata domani 10 aprile 2021 saranno ospiti per la prima volta a Verissimo per raccontare non solo le emozioni del loro primo incontro ma anche il desiderio di avere il quarto figlio, anche il quinto. Non solo momenti felici per la coppia, l’influencer confida che come per tutte le coppie anche loro hanno dovuto attraversare momenti complicati ma facendosi sempre forza l’uno con l’altro. Un colpo di fulmine per Alvaro Morata che appena ha conosciuto Alice Campello durante una cena le ha detto che sarebbe diventata sua moglie. Un modo per sorprenderla e ci è riuscito davvero. La proposta di matrimonio è arrivata durante lo spettacolo di un mago. La sua Alice era una donna speciale non poteva fasi scappare l’occasione.

ALVARO MORATO: “ALICE E’ LA FORTUNA PIU’ GRANDE DELLA MIA VITA”

“Incontrare Alice è stata la fortuna più grande della mia vita. Lei è la mia forza principale che c’è sempre anche nei momenti bui. È la prima persona a cui penso quando faccio bene il mio lavoro e quando faccio gol”, una vera favola d’amore per il calciatore della Juve e la bellissima influencer.

Non sono mancate le difficoltà, come quella del 2018 quando Morata ha subito un infortunio. “L’ho vissuto in prima persona e non è stato facile. Siamo persone uguali alle altre, abbiamo i nostri problemi e soffriamo come tutti. Alvaro stava malissimo fisicamente e psicologicamente, io ero incinta e ho passato un periodo molto complicato, sia durante la gravidanza che dopo il parto”. Anche Morata ha sempre fatto in modo di starle accanto ed è anche per questo che desiderano altri due figli. Per il momento si godono i loro tre maschietti, certi che arriverà una splendida bimba: “Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà”.