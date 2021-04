Per Flavio Montrucchio si chiude un’altra stagione d’oro con Primo appuntamento

Si chiude ma quello di Flavio Montrucchio con Primo Appuntamento su Real Time è solo un arrivederci perchè il 2021 potrebbe regalare nuove sorprese ai fan del programma. Infatti, come trapelato nelle passate settimane, Primo appuntamento dovrebbe tornare sempre in questa stagione, con un delle novità che piaceranno di certo al pubblico così affezionato al programma. Visti i grandi ascolti di questa stagione di Primo appuntamento, si è pensato infatti a una sorta di Spin off del programma, se così possiamo dire. Primo appuntamento si sposterà in crociera: lì Flavio Montrucchio sarà un cupido speciale con una location diversa da quella che conosciamo ormai a memoria.

Stagione d’oro per Primo appuntamento con Flavio Montrucchio

Il 20 aprile 2021 è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione ma come detto in precedenza, ci sarà ancora molto altro da vedere per i fan del dating show. Del resto con gli ascolti eccellenti portati a casa da Flavio Montrucchio e da tutta la squadra di Primo appuntamento, non ci si può che aspettare altre novità. Il programma ha brillato con una media di oltre 600 mila spettatori, picchi anche molto più alti in alcune serate con storie che hanno fatto molto chiacchierare il pubblico a casa. Tra gli altri meriti del programma infatti, c’è anche quello di animare la discussione social, il che non è poco se consideriamo che Primo appuntamento va in onda su Real Time!

Ma Discovery ha messo a segno un altro punto e ha ancora scommesso sul conduttore che tra l’altro quest’anno è stato uno dei volti di maggior successo della rete. E la stagione televisiva non è ancora finita! Non ci resta adesso che attendere le nuove puntate a bordo della nave e scoprire questo format diverso dal solito anche in era covid, vedremo come sarà! Vi terremo come sempre aggiornati con le ultime novità sulla programmazione di Real Time per le prossime settimane.

L‘arrivederci di Flavio al suo pubblico: