Ascolti tv, Felicissima sera vs Top Dieci: chi vince?

Felicissima sera ci riprova: dopo aver conquistato la serata del venerdì settimana scorsa, battendo Rai 1 con Canzone segreta di Serena Rossi, cerca il bis. I dati auditel del 23 aprile 2021 ci riveleranno come sono andate le cose: arriverà la seconda vittoria per Pio e Amedeo nella gara agli ascolti tv del venerdì sera? Oppure questa volta il ritorno in prima serata di Carlo Conti metterà il bastone tra le ruote al duo foggiano? Non si può dire che Mediaset non abbia “aperto” il portafoglio. Ospiti così tutti insieme su Canale 5 non si vedevano da tempo: Achille Lauro forse persino alla sua primissima volta su Canale 5 se la memoria non ci inganna, in uno show di questo genere. E poi persino Francesco Totti e Claudio Baglioni insieme sul palco nello stesso momento al fianco di Pio e Amedeo.

Grandi nomi a parte comunque, quello che piace al pubblico di Canale 5 che ancora una volta, ha mandato in tendenza il programma sui social, è la comicità di Pio e Amedeo. Che sia chiaro, non piace a tutti. Ormai va sempre più di moda il politicamente corretto e loro non lo sono per nulla. O li si ama o li si odia ma ai due comici va dato atto di aver pensato a un programma ben fatto e scritto, non improvvisato. Tra i momenti migliori della serata senza dubbio l’esibizione con Achille Lauro nella rivisitazione di Rolls Royce che è diventata poi la macchina alla portata di tuti, una bella Punto. E il coraggio di Pio e Amedeo di indossare le tutine di Achille Lauro non è da sottovalutare, solo per questo meriterebbero il 30 % di share! Al duo tra l’altro anche il merito di aver avuto coraggio nelle scelte. Questa volta il programma era il loro e tutta la responsabilità delle cose dette cade su entrambi, non su un padrone di casa che li ha ospitati nel suo show.

La scorsa settimana Pio e Amedeo hanno battuto di poco Rai 1 con Canzone segreta, questa settimana convinceranno nuovamente il pubblico anche se il “nemico” da battere è Carlo Conti con il ritorno di Top Dieci?

Ascolti tv 23 aprile 2021: ecco i dati auditel della serata di ieri

Come sempre i dati di ascolto arriveranno dopo le 10 di questa mattina.