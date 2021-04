Il 14% di share per Canale 5 e Rai 1 alla domenica: ascolti in calo per Bonolis e fiction

Siamo ben oltre gli ascolti di Live-Non è la d’Urso per Canale 5 ma questo non significa che si possa essere ben lieti del risultato portato a casa da Avanti un altro. Con la puntata dedicata ai vip, il programma di Canale 5 era anche partito bene, con ascolti convincenti che avevano anche fatto trionfare Mediaset come prima rete contro le avversarie ( complice anche gli ascolti al ribasso della fiction di Rai 1 La compagnia del cigno 2). Cosa sta succedendo ora? Succede che La compagnia del cigno 2 cala ancora, sprofondando al 14% di share ma Canale 5 non riesce ad approfittare e registra comunque ascolti in calo. E così gli ascolti della domenica sera vanno al ribasso, sia per Canale 5 che per Rai 1 con il 14 % di share che non è di certo un buon risultato.

E cosa succederà a partire da domenica prossima, quando oltre 15 regioni torneranno a “vivere” con aperture anche serali e possibilità di trascorrere qualche ora in più all’aperto o in giro? Assisteremo a un calo che ci si può aspettare già normalmente in primavera, accelerato anche da questo ritorno alle abitudini del passato?

Vediamo nel dettaglio i numeri della serata di ieri per capire come sono andate le cose.

Gli ascolti del 25 aprile 2021: tutti i dati auditel

La compagnia del cigno 2 su Rai 1 viene vista da 3.390.000 e il 14.7% di share.

La nuova puntata di Avanti un altro su Canale 5 viene vista da 3.152.000 con il 14.2% di share.

Su Rai3, preceduto da un’anteprima, Che Tempo Che Fa – dalle 20.39 alle 22.09 – ha raccolto davanti al video 2.679.000 spettatori (10.3%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.12 alle 23.27 – ha interessato 1.789.000 spettatori (8.1%)

La serata quindi viene vinta, seppur di pochissimo, da Rai 1.

Vediamo i risultati delle altre reti.

Su Rai2 The Rookie 1.216.000 spettatori (4.6%) mentre Bull 992.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Bumblebee 1.290.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rete4 Il Miglio Verde 947.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 preceduto da una presentazione di 29 minuti (1.383.000 – 5.5%), Non è L’Arena fa 1.717.000 spettatori con il 6.8%, nella prima parte in onda dalle 21.11 alle 22.55, e 1.445.000 spettatori con il 10.8%; nella seconda parte. Su Tv8 4 Hotel fa 417.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove la prima puntata di Supernanny fa 428.000 spettatori (1.7%).