Antonella Clerici: “Sento già le critiche di mia figlia”

Puntata del venerdì per Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e allegria che anticipa la festa della mamma. La conduttrice indossa il suo grembiule rosa con i fiori, perfetto per festeggiare le mamme. La musica è quella giusta, Antonella Clerici inizia a ballare un passo dopo l’altro e poi torna al suo posto: “Sento già le critiche di mia figlia che mi dice di non cantare, di non ballare, di parlare e basta”. Impossibile non ridere pensando che Antonella Clerici è davvero una mamma come tante delle sue telespettatrici. Lo ripete sempre e oggi ha dato l’ennesima dimostrazione continuando a raccontare delle critiche che riceve di continuo da sua figlia Maelle. “Anche le mie figlie quando faccio ginnastica mi dicono che sono sgraziata anche in quel momento” ed è Natalia Cattelani che ha quattro figlie femmine a confermarle che anche per lei è la stessa cosa. Nessuna delle due ha figli maschi ma entrambe pensano che loro siano più rispettosi nei confronti delle mamme.

ANTONELLA CLERICI PENSA CHE MAELLE MON LE FARA’ LA TORTA PER LA FESTA DELLA MAMMA

“Mi aspetto la torta per la festa della mamma ma vedrai, ha fatto la torta per tutti e per me no… quella è una ienetta” ha continuato la Clerici facendo sorridere ancora una volta tutti. Scene che tutte le mamme conoscono ma scommettiamo che Maelle farà anche a lei la torta per festeggiarla.

Nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno protagoniste solo le mamme. Natalia Cattelani ha preparato il cuore alla crema e si è emozionata ricevendo il video messaggio delle figlie Silvia, Chiara, Laura ed Elisa.

Al telefono ci sono anche i figli di Barbara De Nigris, i più piccoli, Glauco e Danae, mentre Teseo è al lavoro. Emozioni anche per Antonella Ricci che riceve il messaggio delle figlie, due bellissime ragazze: Shamira e Angelica. Per concludere anche Sra Brancaccio si commuove, in collegamento c’è la sua piccolina che ha solo 5 anni, con lei c’è anche il papà.