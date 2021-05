Antonella Clerici non riesce a prenotarsi per il vaccino: “Sono una di voi”

Come si fa con gli amici che accogli in casa Antonella Clerici ha raccontato cosa le è accaduto questa mattina. La Clerici ha provato a prenotarsi per il vaccino ma non è riuscita a registrarsi sulla piattaforma. “Voglio raccontarvi una cosa che mi è successa questa mattina” ha iniziato così la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno e prima delle ricette ha spiegato che era sveglia dalle 6 del mattino. La Regione Piemonte ha aperto le prenotazioni alla fascia d’età a cui appartiene la conduttrice. Antonella Clerici ha provato subito a iscriversi per poi ricevere il vaccino contro il Covid ma non ci è riuscita. “Non riesco a iscrivermi sulla piattaforma, ho provato in tanti modi e sono sveglia dalle 6 del mattino. Chissà, magari riuscirò a cavarmela e a vaccinarmi come tutti”.

ANTONELLA CLERICI RACCONTA PERCHE’ NON E’ RIUSCITA A ISCRIVERSI PER VACCINARSI

Antonella Clerici abita in Piemonte, da un po’ di tempo è questa la sua regione ma oggi ha intuito di avere un piccolo problema, superabile, ma che al momento non le consente di prenotarsi velocemente per il vaccino. La sua tessera sanitaria la collega al Lazio ed è per questo che questa mattina non è riuscita a iscriversi.

Alla Clerici viene da ridere, in un primo momento ha pensato che non fosse capace di iscriversi perché troppo poco tecnologica, poi ha intuito il problema. “Se dirò qualcosa che non va è perché sono un po’ stanca” si scusa già dall’inizio se farà qualche papera in diretta, le capita quando è stanca.

“Vi ho raccontato questa cosa per dirvi che sono una di voi perché come capitano a voi capitano anche a me”. Di certo nelle prossime puntate di E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici ci racconterà il seguito. Di certo non è l’unica che ha incontrato questo problemino in questo periodo.