Antonella Clerici saluta Elisa Isoardi: “So che l’aspettano nuove avventure”

Elisa Isoardi è tornata in Italia senza terminare la sua Isola dei famosi, Antonella Clerici l’ha sentita al telefono e oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ha rivelato che sa qualcosa in più. Si sono sentite questa mattina. Antonella Clerici ha appreso dai social che la Isoardi era tornata in Italia e hanno un po’ chiacchierato. Elisa Isoardi sta molto meglio, come ha anche commentato ieri raccontando le sue condizioni di salute ai follower. Un incidente all’occhio che non le ha permesso di continuare il reality show di Canale 5, ma dubbi a parte sta trascorrendo la quarantena in Piemonte dalla sua mamma.

ANTONELLA CLERICI HA CHIAMATO ELISA ISOARDI DOPO L’ISOLA DEI FAMOSI

Prima di seguire la ricetta di oggi di Fulvio Marino la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha voluto salutare la sua collega: “Ci siamo sentite proprio oggi e la saluto perché mi ha detto che ci guardava… Sta facendo la quarantena in Piemonte e so che l’aspettano nuove avventure”. La conferma che per Elisa Isoardi c’è un bel futuro in casa Mediaset arriva anche da Antonella Clerici.

“Ciao ragazzi, io sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali. E voi come state?” è invece il messaggio che l’ex naufraga ha postato ieri per tranquillizzare tutti. Sta bene e si vede, è in gran forma e distesa al sole non vuole perdere la bellissima abbronzatura che le ha regalato il soggiorno sull’Isola dei famosi. Non ha mai perso il sorriso, nemmeno dopo l’incidente in Honduras, anche se qualcuno dice che era già tutto previsto.

Non era un segreto che dalla partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi sarebbe arrivato altro per la conduttrice che ha visto chiudere la sua Prova del cuoco aggiungendo delusioni su delusioni.