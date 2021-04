Elisa Isoardi all’Isola aveva firmato solo per 8 puntate? La bomba di Dagospia

Era stato il pubblico a decidere di “mandare a casa” Elisa Isoardi, con il televoto, scegliendo di metterle in mano un biglietto per l’Italia con partenza Honduras. Ma poi per il meccanismo di gioco le ha dato la possibilità di rientrare in gioco e di passare altre giornate sull’Isola dei famosi 2021 nella spiaggia delle amazzoni! Elisa Isoardi ha deciso di restare in gioco e ha mostrato tutta la sua voglia di partecipare…Poi l’infortunio e la decisione di tornare in Italia. Ma oggi c’è chi dice che per Elisa, tutto era previsto. A lanciare la bomba è Dagospia che, in un articolo di oggi, spiega che la conduttrice, avrebbe firmato per partecipare all’Isola ma con una clausola ben precisa. Sarebbe rimasta in Honduras per otto puntate. Una indiscrezione molto particolare che sta già facendo discutere moltissimo sui social.

Si tratta ovviamente di una indiscrezione e si attende un eventuale commento da parte di Elisa, che per ora non ha detto molto. Ieri, pochi minuti prima della puntata dell’Isola dei famosi 2021, la Isoardi aveva ringraziato tutto il pubblico per l’affetto dimostrato, raccontando di essere tornata in Italia. Sta bene, deve solo fare dei controlli ma i problemi all’occhio non sono poi così gravi.

Elisa Isoardi e l’Isola dei famosi 2021: un contratto per sole 8 puntate?

Ed ecco quanto si legge nell’articolo di Dagospia a firma di Giuseppe Candela:

Elisa Isoardi ha lasciato in anticipo L’Isola dei Famosi dopo l’infortunio a un occhio. Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: “Ha firmato per otto puntate”. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset

Ma se non ci fosse stato il problema all’occhio, cosa sarebbe successo? E’ questo che lascia perplessi i telespettatori che seguono l’Isola dei famosi…Va detto che non è la prima volta che si parla di un accordo di questo genere, anche se in passato non è mai stato possibile dimostrare le voci circolate. E stavolta? Non ci resta che aspettare nuovi sviluppi, vi terremo aggiornati.