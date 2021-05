E’ guerra tra Roberta e alcune ex dame di Uomini e Donne: volano minacce e querele

Sta succedendo di tutto nel mondo di Uomini e Donne e non solo nello studio di Canale 5. Come vedremo nelle prossime puntate del programma infatti, alcuni protagonisti di U&D faranno delle rivelazioni molto importanti e scottanti e si innescheranno delle liti durissime. Ma anche sui social ne accadono di ogni. Oggi è scoppiata una vera e propria guerra tra Roberta di Padua e alcune ex protagoniste di Uomini e Donne. Ieri sera Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Tona e Anna Tedesco si sono collegate insieme su Instagram per una diretta e per rispondere ai fan del programma. Tra gli altri argomenti si è parlato anche di quello che è successo di recente ma soprattutto dell’atteggiamento che Roberta di Padua ha avuto nei loro confronti. Se Anna ha ricordato che ai suoi tempi non c’erano state sceneggiate o simili, fuori dallo studio, le altre tre invece hanno descritto Roberta come una persona che non solo non dava un buon esempio in tv ma che si è dimostrata anche molto cattiva lontana dalle telecamere.

Le ex dame di Uomini e Donne contro Roberta di Padua: cosa è successo

Stando al racconto che hanno fatto sui social, in particolare Aurora e Veronica, la Di Padua sarebbe arrivata anche a minacciarle. Parlano persino di un atteggiamento provocatorio nei parcheggi degli studi Elios, dicendo che quasi la Di Padua le minacciava con una sgommata, come a volerle investire. Accuse molto pesanti che hanno innescato ovviamente la reazione della dama di Cassino. La Di Padua infatti, appena vista questa diretta, ha subito informato chi la segue, che sta preparando le querele perchè la diffamazione a mezzo stampa o sui social, è qualcosa di molto pesante e lei è stanca di accuse che non sono fondate.

Ma la Di Padua non è stata la sola a mettere in mezzo i legali. Veronica, dopo aver visto le storie di Roberta, ha subito spiegato che gli avvocati ce li hanno anche loro e che le minacce sono perseguibili per legge allo stesso modo.

La Ursida ribadisce: “Vi consiglio di rivedere questa diretta perchè non si è visto nulla che già non si sia detto in tv. Io sono tranquillissima.”