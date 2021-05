Le accuse di Riccardo a Roberta:a U&D per visibilità, finge solo per i follower

Clamorose le anticipazioni di Uomini e Donne dalle ultime registrazioni del fine settimana! Come saprete ormai, il programma viene registrato sabato e domenica e come sempre poi arrivano dal web spoiler e anticipazioni che riguardano quanto successo in studio. Oggi vi parliamo in particolare di quello che è accaduto tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Li avevamo lasciati in crisi, pronti a separarsi e ad abbandonare il programma ma a quanto pare, meno di una settimana dopo, è successo di tutto. Dal c’eravamo tanto amati alle accuse pesantissime che Riccardo ha sganciato. Lo raccontano le talpe del Vicolo delle news che fanno un resoconto dettagliato di quanto successo nell’ultima registrazione. Pare sia successo davvero di tutto. Per riassumere in poche parole, Riccardo avrebbe fatto accuse molto pesanti alla sua ex. Avrebbe raccontato che Roberta di Padua in più occasioni gli avrebbe detto di non lasciare il programma, di restare in studio per accrescere il numero dei suoi follower sui social. Tutto per visibilità quindi…

Le pesanti accuse di Riccardo a Roberta: ultime news e anticipazioni da Uomini e Donne

Le talpe del Vicolo delle News raccontano:

Riccardo se ne esce con il fatto che in realtà si erano messi d’accordo nel rimanere ancora nel programma per agevolare lei che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare di followers e di conseguenza gli ingaggi per le sponsorizzazioni su Instagram. Anche tornare nel programma oggi non era di suo interesse, la redazione conferma che infatti lui non voleva venire, ma a questo punto ha trovato doveroso farlo

In studio pare sia successo davvero di tutto con accuse che arrivavano da una parte all’altra. Ovviamente non è mancato anche l’intervento di Tina e Gianni. Ne vedremo quindi delle belle. Pare persino che in questa discussione si siano intromessi poi Ida e Armando tanto da arrivare anche a una lite faccia a faccia tra il tarantino e l’Incarnato che avrebbe richiesto l’intervento di altre persone per dividerli. Insomma di tutto e di più!



Per sapere come risponderà Roberta a queste accuse, appuntamento alle prossime puntate di Uomini e Donne, il gran finale di stagione è assicurato!