Serena di Amici rivela per chi farà il tifo stasera

Da Amici a Verissimo Serena non credeva sarebbe arrivata fino alla scorsa puntata ma stasera è pronta a fare il tifo per tutti gli altri ma anche lei ha la sua preferenza. “Farò il tifo per tutti, sono tuti veramente bravi e ognuno ha le proprie capacità e valgono tanto ma ad esempio a Giulietta le ho detto che mi dispiaceva lasciarla sola con i ragazzi. Da donna a donna farò il tifo per lei”. Serena farà il tifo per Giulia, le piacerebbe vedere la dolcissima ballerina vincitrice di questa edizione di Amici 2021. Ha già ricevuto una proposta di lavoro ed è molto felice perché c’è già qualcosa di concreto. La sua paura era quella di non trovare niente per lei fuori da Amici ma invece è successo e a giugno inizierà questa nuova avventura e ha poco tempo adesso per stare un po’ con la sua famiglia ma è pronta a partire e a non tenere più la testa bassa.

SERENA DA AMICI A VERISSIMO

E’ grazie ad Amici che Serena ha iniziato a credere in se stessa, a guardarsi davvero allo specchio, a pensare che è brava davvero. La ballerina di Amici racconta di essere stata vittima di bullismo, le hanno fatto credere che il suo corpo non era adatto per la danza. E’ per questo che ha sofferto di anoressia, una sofferenza dopo l’altra ma ha avuto sempre la famiglia accanto e la sua danza che non ha mai mollato.

Non credeva che il suo sogno di entrare nella scuola di Amici si sarebbe realizzato, ha poi immaginato che sarebbe uscita subito e invece ha fatto un bellissimo percorso. Il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi è importante anche per chi ha i suoi stessi problemi, le stesse fragilità, la sfortuna di conoscere la cattiveria già da piccoli.