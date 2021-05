Ad Amici 20 il successo di Serena che ottiene un prestigioso contratto

Chi segue Amici da ormai vent’anni sa bene che il talent di Maria de Filippi è sicuramente una vetrina per i più bravi. Non c’è possibilità di vittoria per tutti ma quello che offre il programma di Canale 5 non lo può dare nessuno. Settimane di spazio in tv, una prima serata e molto altro. I ragazzi si fanno conoscere per quello che sono e mostrano anche tutto il loro talento. E’ chiaro che non per tutti arriva la vittoria ma per i migliori, quelli dal grande talento che si meritano un posto nel mondo dello spettacolo, lo spazio c’è. E oggi per la ballerina Serena Marchese di Amici 20 è arrivata una importante conferma. Per mesi si è sentita inferiore rispetto agli altri, forse perchè con grande educazione non ha mai voluto sopraffare le altre “colleghe”. Si è sentita messa in discussione, chiamata anche a mettersi in gioco quando non era necessario per dinamiche televisive. Oggi però è arrivato il suo momento. Non la vedremo in finale, e questo è un peccato. Ma lei di certo dopo Amici 20 inizierà la sua lunga carriera da ballerina e potrà realizzare il suo sogno più grande: lavorare, ballare e viaggiare in giro per il mondo.

Chi ha seguito la puntata del day time di Amici 20 di oggi infatti ha scoperto che per la ballerina siciliana è arrivata una offerta prestigiosissima. La maestra Celentano ha ringraziato Serena per tutto quello che ha fatto in questi mesi e si è detta felicissima anche del percorso fatto. Una crescita soprattutto personale, caratteriale che servirà moltissimo a Serena che ha tutte le doti per diventare una grandissima ballerina.

Un contratto con il Balletto di Roma per Serena dopo Amici 20

La proposta per Serena è arrivata da Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma . Per Serena non una borsa di studio ma un vero e proprio contratto di lavoro che partirà il primo giugno del 2021. Il maestro Longo ha spiegato che si tratterò di un tour importante, finalmente la danza riparte e si andrà in giro per il mondo, dall’Europa alla Cina. La maestra Celentano ha sottolineato che questa sarà l’occasione per lavorare con alcuni dei migliori coreografi al mondo e fare tantissimi stili diversi, oltre che imparare e scoprire tantissime cose.

Per Serena è arrivato il momento di spiegare le ali e prendere il volo e noi le auguriamo di realizzare tutti i suoi sogni.