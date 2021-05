Al martedì sera boom di ascolti per Rai 4 con l’Eurovision e Real Time con Primo appuntamento crociera

Stravince Montalbano, e su questo c’erano ben pochi dubbi. Ma i numeri che sono sicuramente importanti, per quello che riguarda gli ascolti della prima serata, oggi arrivano da altre due reti che hanno fatto benissimo al martedì sera. Parliamo di Primo appuntamento crociera su Real Time, al debutto con Flavio Montrucchio capitano della nave dell’amore. E anche Rai 4 con gli ascolti ottimi per la prima semifinale dell’Eurovision song contest 2021. Dopo un anno di stop si torna a fare musica in tutta Europa e c’è grandissima attesa per la finalissima che vedrà i nostri Maneskin protagonisti. Che all’Italia questo appuntamento piaccia moltissimo, ne è dimostrazione appunto il dato che ieri sera è arrivato su Rai 4: oltre 500 mila spettatori per la rete. Ottimi numeri. E in questo senso quindi spicca ancora di più il dato di Real Time che con questa concorrenza riesce a fare benissimo. La prima puntata di Primo appuntamento crociera, lo spin off di Primo appuntamento, vola sopra i 600 mila spettatori con il 2.5%. Numeri davvero ottimi per la rete che tra l’altro grazie al programma di Flavio Montrucchio ottiene anche un ottimo riscontro social. Ieri infatti nel corso della messa in onda, l’hashtag #primoappuntamentocrociera è stato nei trend topic di Twitter, arrivando nella top five.

Vediamo quindi i numeri di tutte le reti con gli ascolti della prima serata di ieri.

Ascolti 18 maggio 2021: ecco i dati auditel della serata

Il Commissario Montalbano – La Danza del Gabbiano vince facile con 4.418.000 spettatori pari al 20.6%. Su Canale 5 il film in prima tv Ricomincio da Me, con Jennifer Lopez, fa 2.436.000 spettatori pari all’11.4% di share. Terzo posto sul podio per Le Iene. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.667.000 spettatori con il 10% (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.332.000 – 5.3%).

Su Rai2 l’ultima puntata di Un’Ora Sola Vi Vorrei fa 1.464.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Rai3 Carta Bianca non brilla con 817.000 spettatori pari ad uno share del 4% (presentazione di 12 minuti: 814.000 – 3.2%). Su Rete4 infatti fa meglio Fuori dal Coro con 896.000 spettatori con il 5.1% di share. Nella sfida dei talk politici comunque la vittoria la porta a casa La7 con diMartedì visto da1.081.000 spettatori con uno share del 5.1% (diMartedì Pi§ dalle 0.03 alle 0.53.: 353.000 – 4.4%)

Passiamo alle altre reti. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of fa 329.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Attacco Al Potere – Olympus Has Fallen fa 606 .000 spettatori con il 2.7%. Su Rai4 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021 fa 535.000 telespettatori con il 2.2% di share. La prima puntata di Primo appuntamento crociera registra il 2.5 % di share con oltre 600 mila spettatori battendo quindi Rai 4 e anche TV8.