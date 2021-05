La pessima uscita di Armando su Nicola: ennesimo intervento da dimenticare a U&D

C’è una sola spiegazione che si può dare alla presenza di Armando Incarnato a Uomini e Donne: il godimento di Maria de Filippi nel silularlo, umiliarlo, metterlo alla berlina ogni volta che può, come è successo nella puntata di oggi, quando senza scaldarsi neppure più di tanto, gli ha fatto fare una pessima figura. In realtà il cavaliere napoletano la figuraccia l’aveva già fatta da sola, regalando l’ennesimo siparietto spiacevole chiedendo a Nicola Vivarielli se davvero gli piacessero le donne. Ora su queste tematiche è bene sempre esprimersi con i termini giusti, non a caso la risposta di Nicola, è stata peggiore della domanda di Armando, a dimostrazione del fatto di quanto siamo indietro su alcune tematiche. E non è bastata neppure la lunga spiegazione di Maria de Filippi per far capire che è arrivato il momento di smetterla di dire “si ma io ho tanti amici gay, non ho niente contro i gay, sono così sensibili”. Non una una specie in via di estinzione, una razza, qualcosa di diverso da chi è etero. Perchè non ci verrebbe mai in mente di dire: “Si ma io ho tanti amici etero, sono così stronzi”.

Tutto era partito comunque da Armando che nel bel mezzo di una discussione se ne era uscito con una frase che era più una insinuazione che una domanda, a dire il vero. Ed era lampante a tutti che non ci fosse nessun intento omofobo nelle intenzioni di Armando, non siamo qui a sindacare questo. Ma come ha fatto notare Maria, la domanda fatta era totalmente fuori luogo e fatta anche in mala fede. Per l’ennesima volta Armando ha portato nello studio di Uomini e Donne un chiacchiericcio.

La pessima insinuazione di Armando contro Nicola a Uomini e Donne

Ha iniziato definendo Nicola la barzelletta di Italia, perchè ha corteggiato una donna di 70 anni, e fin qui, non c’era quasi nulla di così esagerato, se non i modi di Armando. Poi però è andato oltre, chiedendo “ma siamo sicuri che ti piacciano le donne”. Ecco una domanda che era solo l’ennesima insinuazione lanciata da Armando in quello studio. Ed è vero che sui social da un anno e mezzo ormai c’è questa voce che circola, ma sarebbe spettato semmai alla redazione andare a fondo per capire se Nicola stesse prendendo in giro le donne arrivate per lui o meno.

A Nicola possono piacere gli uomini, le donne. E’ liberissimo di fare quello che crede senza che Armando, proprio Armando, che di bugie alla redazione ne ha raccontate una caterba, lo faccia notare. Che a Nicola tra l’altro, non interessasse nulla di Gemma, era ben chiaro a tutti, a prescindere dal fatto che possano piacergli uomini o donne. Che ci siano persone incollate con la colla a quella sedia rossa altrettanto. Ma che poi ci sia Armando a lanciare una accusa simile. Se proprio ci teneva al lavoro della redazione avrebbe potuto esprimere le sue perplessità in privato, parlandone con loro. Non facendo questa pessima insinuazione davanti a 3 milioni di spettatori. Una ennesima pessima uscita che è solo un’altra ciliegina sulla torta di una stagione di Uomini e Donne che ha regalato così tanto marciume, che neppure ci ricordiamo le cose belle successe in quello studio. Un peccato.

E pensare che la puntata si era aperta con il bellissimo messaggio di Luca Zanforlin e con il suo libro. Sono bastate una sfilata, un can can venuto male e due palette alzate a far dimenticare tutto. Che desolazione.