Uomini e Donne anticipazioni, Giacomo ha fatto la sua scelta: Carolina o Martina?

Ieri, mercoledì 19 maggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni pubblicate da Il Vicolo della News, Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta. La stagione ormai volge al termine e queste sono le ultime puntate del programma di Canale 5. Quelle in onda la prossima settimana infatti saranno le ultime puntate della stagione. Ma volete scoprire chi è stata la scelta di Giacomo? Ve lo raccontiamo nelle nostre anticipazioni, se non volete spoiler non andate avanti!

Sappiamo che il tronista era indeciso tra due delle corteggiatrici ormai da qualche mese. La sua scelta si è infatti concentrata su Carolina e Martina. La prima era piaciuta immediatamente a Giacomo tanto che lui stesso aveva spiegato di essere rimasto colpito subito dalla corteggiatrice. Diverso è il discorso che riguarda invece Martina visto che la ragazza non è riuscita ad entrare dal primo momento nel cuore del nostro Czerny. Poi le cose sono cambiate, decisamente cambiate! Via alle anticipazioni della scelta di Giacomo.

Uomini e Donne, Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta tra Martina e Carolina: ecco con chi è uscito

Il percorso di Giacomo Czerny è stato molto lungo a Uomini e Donne e lo stesso tronista aveva dichiarato di aver cambiato idea rispetto alle sue corteggiatrice. Ultimamente infatti aveva spiegato che il feeling con Martina stava diventando sempre più grande. Al contrario, con Carolina l’interesse non era più lo stesso, o meglio era rimasto uguale senza un crescendo come nel caso dell’altra donna. Il tronista era quindi preso da entrambe le corteggiatrici. Prima della scelta, Czerny ha quindi deciso di fare due esterne diverse sia con Martina che con Carolina trascorrendo diverse ore insieme a loro e prendere una decisione più certa e consapevole. Volete sapere chi ha scelto Giacomo? Alla fine si è scoperto che il suo cuore batte più forte per Martina e la sua scelta si è concentrata proprio sulla giovane corteggiatrice.

Uomini e Donne, quando vedremo in onda la puntata con la scelta di Giacomo?

La scelta di Giacomo in fondo non ha sorpreso più di tanto molti dei telespettatori. Il tronista sembrava già pronto per prendere questa decisione. Gli ultimi avvicinamenti a Martina sembravano parlare chiaro per tanti fan della trasmissione di Maria De Filippi. La puntata della scelta di Giacomo è stata registrata solo ieri ma sarà l’ultima scelta di questa stagione. Per questo è molto probabile che la registrazione verrà mandata in onda la prossima settimana, prima di chiudere i battenti e godersi la stagione estiva.