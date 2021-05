A Uomini e Donne la scelta di Samantha e il gesto che non ti aspetti

Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, come avrete capito dalle tante anticipazioni che circolano sui social, la tronista Samantha ha fatto la sua scelta. Non vogliamo rovinarvi la visione delle prossime puntate di Uomini e Donne per cui, se non volete scoprire i dettagli di questa scelta. interrompete la lettura. Se invece siete curiosi di sapere chi ha scelto Samantha, rimasta in studio con i due corteggiatori, Alessio e Bohdan, allora continuate pure a leggere! Ecco le ultime news dal mondo di Uomini e Donne per voi!

Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Samantha e il gesto inaspettato

In studio Maria ha spiegato che Samantha avrebbe voluto fare la sua scelta. Non è stata una cosa improvvisa, la tronista infatti era vestita in modo elegante e pronta per scegliere il ragazzo con il quale iniziare un percorso fuori dal programma. Tutti credevano che alla fine avrebbe scelto Alessio, anche considerato tutto quello che era successo nelle ultime registrazioni. Ma quando la Curcio ha chiamato proprio Alessio come primo in studio, il pubblico e gli opinionisti hanno iniziato a credere di aver sbagliato. In realtà non c’è stato nessun errore, nel senso che, non sempre chi entra per primo non è la scelta! E infatti alla fine Samantha ha deciso di scegliere Alessio perchè per lui già da tempo ha capito di provare qualcosa. E Alessio, cosa ha risposto? Il corteggiatore non ha dato una vera e propria risposta, ha subito baciato Samantha per farle capire che non vedeva l’ora che arrivasse questo momento.

La decisione di Samantha su Bohdan

Dopo il ballo, le lacrime e i ringraziamenti, ci si aspettava quindi che Samantha chiedesse di incontrare Bohdan per un faccia a faccia che effettivamente c’è stato ma a modo della tronista. Samantha infatti non ha voluto che fossero tolti i petali, e non ha voluto neppure che Alessio lasciasse lo studio. Ha chiesto alla sua scelta di restare e ha avuto il confronto con Bohdan davanti ad Alessio. E’ durato comunque pochissimo. La tronista ha raccontato di essersi sempre sentita presa in giro, del fatto che le sue amiche l’abbiano messa in guardia sin da subito. E di essere convinta che Bohdan l’abbia presa in giro sin dal primo momento raccontandole una serie di cose non vere in quanto non interessato a lei.

Tutto questo e molto altro nella scelta di Samantha che dovrebbe andare in onda la prossima settimana!