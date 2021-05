Stasera l’Eurovision Song Contest 2021 per la finalissima su Rai1

E’ tutto pronto per la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2021, questa sera su Rai 1 tutti a tifare per i Maneskin, anche se la sorte della band che ha trionfato a Sanremo non dipenderà dal pubblico italiano! Sabato 22 maggio, dalle 20.40, ritorna su Rai1 in diretta da Rotterdam la 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest, il festival europeo della canzone.

Per raccontare al pubblico italiano la grande rassegna continentale della Ahoy Arena di Rotterdam è stata scelta quella che molti hanno definito una strana coppia! Il duo infatti è formato da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

I due conduttori scalderanno i motori già nell’Anteprima Eurovision Song Contest, dalle 20.40, preparando il pubblico alla finale dell’evento televisivo musicale più visto al mondo.

Buonissime possibilità di vittoria per i Maneskin che fino a questo momento sono sempre stati nelle prime posizioni per i bookmakers. Non solo, la loro canzone, che ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, è tra le più ascoltate nella settimana dedicata all’Eurovision. Vedremo quindi stasera che cosa succederà!

Stasera su Rai 1 la finale dell’Eurovision Song Contest 2021



Nella finale, si sfideranno 26 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. L’Italia sarà rappresentata dai Måneskin, vincitori in carica del Festival di Sanremo, con la canzone – Zitti e buoni – che hanno portato al trionfo sul palco dell’Ariston.



Carolina Di Domenico veejay, conduttrice televisiva e radiofonica, sarà chiamata ad annunciare in diretta europea il risultato del voto della giuria italiana e il pubblico di Rai1 potrà indicare la propria canzone preferita con il televoto, contribuendo al 50% della classifica finale dell’Eurovision (ma non potrà votare per la canzone dell’Italia).

Per la prima volta quest’anno, la serata finale dell’Eurovision Song Contest verrà resa accessibile da Rai Pubblica Utilità anche alle persone cieche, attraverso l’audiodescrizione in diretta sul canale dedicato di Rai1 e su RaiPlay.

Qui alcuni pronostici della vigilia