Linea Verde estate conferma Marco Bianchi e Angela Rafanelli: la strana coppia convince

Nella puntata di E’ sempre mezzogiorno in onda oggi 24 maggio 2021, Marco Bianchi si è congedato dalla cucina di Antonella Clerici. Per lui infatti sta per iniziare una nuova avventura, per il secondo anno consecutivo. Anche per la stagione 2021 infatti saranno Angela Rafanelli e Marco Bianchi, i due conduttori che ci guideranno in giro per l’Italia in estate alla scoperta di tutte le bellezze del nostro paese. Linea Verde Estate torna anche quest’anno e andrà in onda ogni domenica dal 4 luglio, dalle ore 12.20 su Rai1.



Linea Verde Estate da luglio su Rai 1

La bellezza è negli occhi di chi guarda, ma esistono paesi che questa bellezza la determinano. Si chiama Italia lo scrigno che racchiude i tesori più preziosi al mondo in un perfetto connubio tra buon cibo cultura arte e paesaggi incantati.

In questa edizione “Linea Verde Estate” ha voglia di spingersi verso i confini del territorio dove più in là non si può andare perché si incontra il mare. Dove la luce cambia e gli odori sono meno aspri e pungenti, dove la terra è secca e intrisa di sale. La magia del mondo rurale che modella la terra che ne trae e ne custodisce i segreti tramandandoli di generazione in generazione, e sono proprio questi segreti che Angela Rafanelli e Marco Bianchi, con l’allegria e la delicatezza che li contraddistinguono ci offriranno, per renderci testimoni di una tradizione preziosa.



A loro è nuovamente affidata la conduzione di “Linea Verde Estate”, dopo il successo della scorsa edizione una linea verde sempre più vicina all’ambiente, interprete della ruralità, amica del buono con la missione di raccontare il bello del nostro paese. Una coppia, quella formata da Angela e Marco, che ci aveva convinto lo scorso anno. E facciamo quindi il tifo per i due anche in questa stagione. Una strana coppia fresca e frizzante che ci piace e convince. In bocca al lupo.