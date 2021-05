E’ sempre mezzogiorno: Zia Cri è tornata, racconta che è caduta a terra

Per tutta la scorsa settimana Zia Cri è stata assente, non era nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici aveva raccontato di un malore e dei necessari accertamenti. Ogni giorno la conduttrice e gli altri protagonisti del programma hanno inviato saluti a Zia Cri raccomandandole di riprendersi al più presto ma di riposarsi. Cosi ha fatto: Cristina Lunardini è rimasta due giorni in ospedale e poi tornata a casa e ha fatto in modo di curarsi al meglio. Nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno Zia Cri è presente, sta bene e confida cosa è accaduto. E’ caduta a terra, forse svenuta per qualche istante, spiega la motivazione.

ZIA CRI SPIEGA PERCHE’ E’ STATA MALE

“Sono caduta a terra perché avevo i valori di emoglobina bassissimi” la Lunardini spiega che si sentiva stanca, molto stanca ma non immaginava di essere anemica. “Io mi sentivo stanca e avevo il fiatone e il cuore in gola” pensava di dovere magari dimagrire o fare un po’ di allenamento perché fuori forma. “Invece il mio ferro si era disperso… Sono stata 2 giorni in ospedale a Riccione e devo dire grazie mi hanno voluto trattenere perché io volevo andare in studio ma ero disidrata e non avevo ferro”.

Zia Cri non voleva restare in ospedale, aveva già in testa di dovere prendere il treno per andare a Milano e poi negli studi di E’ sempre mezzogiorno. Ci hanno pensato anche Antonella Clerici e gli altri del programma a bloccarla e a non permetterle di lasciare l’ospedale.

Solo uno spavento per Zia Cri ma adesso deve però curarsi e fare attenzione all’alimentazione e alle carenze nutrizionali. La sua esperienza può essere di aiuto ad altri. La carenza di ferro si manifesta in genere con stanchezza, affanno ed altro, i controlli con gli esami del sangue andrebbero fatti con una certa regolarità per conoscere il nostro stato di salute.