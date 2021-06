Nuovi titoli su Rai 2 per l’estate: arriva Detectives-Casi risolti e irrisolti

Giuseppe Rinaldi è stato per anni uno dei giornalisti che ha lavorato alla trasmissione Chi l’ha visto, un pilastro del programma di Rai 3. In questa stagione estiva televisiva, lo vedremo però in una veste inedita perchè sbarca su Rai 2 con una nuova proposta della rete. Dal 12 Giugno, in seconda serata infatti potremo vedere un nuovo format, DETECTIVES – Casi risolti e irrisolti. E’ il nuovo programma true crime condotto appunto da Giuseppe Rinaldi, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato. Questo nuovo format, Detectives, mette al centro del racconto gli investigatori che hanno seguito in prima persona i casi più controversi e complessi di cronaca nera, noti e meno noti, analizzati attraverso i reali documenti d’indagine.

Non ci saranno solo casi risolti di cui si conosce l’epilogo ma saranno trattati anche casi irrisolti, i famosi cold case che generalmente colpiscono molto il pubblico. Lo spettatore infatti ama indagare ascoltando tutti i racconti e cercando di mettere insieme tutti i tasselli.



Saranno sei le puntate di Detectives, con una trama narrativa avvincente, ripercorreranno dal principio le indagini attraverso i documenti originali, il racconto dei testimoni, la ricostruzione dei fatti, tutte le evidenze raccolte nell’indagine giudiziaria e materiali audio/video/fotografici spesso inediti, con il supporto di esperti e neuropsichiatri di fama internazionale.

Un racconto fortemente ancorato ai fatti, reso credibile proprio dal coinvolgimento e dalla collaborazione attiva della Polizia di Stato che rende il programma una assoluta novità nel panorama tv crime italiano. Ma scopriamo qualcosa in più anche sui casi che saranno trattati nel corso di questa prima edizione del programma di Rai 1 che in qualche modo ricorda anche i tanti format che si vedono su reti come Real Time o Nove.

Su Rai 2 arriva Detectives



“DETECTIVES – Casi risolti e irrisolti” inoltre si avvarrà, in esclusiva per tre delle sei puntate, della preziosa consulenza dell’ex profiler dell’F.B.I., Jim Clemente, per la prima volta in tv in Italia. L’ispiratore e consulente di Criminal Minds, la famosa serie true crime americana, in collegamento da Los Angeles, traccerà i profili criminali dei possibili assassini dei cold case, dopo un accurato studio dei fascicoli d’indagine raccolti dagli investigatori della Polizia di Stato.

Sei casi sei puntate: le storie di Detectives

Prima puntata: l’omicidio Simmi – cold case

La prima puntata è incentrata sul delitto Simmi, un caso irrisolto del 2011 avvenuto a Roma. In studio Giuseppe Rinaldi, insieme al dirigente della Polizia di Stato Stefano Signoretti, all’epoca capo della squadra omicidi della Capitale, ripercorrono la storia dell’indagine con i tanti colpi di scena, e della vittima, Flavio Simmi, 33 anni, freddato in strada nel cuore del quartiere Prati in pieno giorno con sette colpi di arma da fuoco: una vera e propria esecuzione. Di questa storia si è occupato anche Chi l’ha visto negli ultimi anni.

Seconda puntata: caso Maurizio Minghella – caso risolto

Nella seconda puntata si seguirà l’indagine geniale e sofisticata che ha posto fine alla lunga carriera criminale di uno dei più spietati assassini seriali che l’Italia abbia mai visto: Maurizio Minghella.

Terza puntata: delitto Scroppo – cold case

Il caso successivo ci porta dentro ad uno dei misteri ancora irrisolti della cronaca nera di Roma: l’omicidio di Eleonora Scroppo. Un cold case che ancora oggi le forze dell’ordine sperano di riaprire anche con l’intervento di chi sa e non ha ancora parlato.

Quarta puntata: omicidio Isabella Noventa – caso risolto

Nella quarta puntata si ripercorrerà il lavoro dei detectives su una vicenda torbida. Un omicidio scaturito da gelosie, rancori e invidie che vede protagonisti il compagno della vittima, Freddy Sorgato, la sua amante e la sorella. Un diabolico trio che ha ucciso Isabella Noventa e ha cercato di depistare le indagini. Questo caso di certo non ha bisogno di presentazioni, ha sconvolto l’opinione pubblica e, nonostante ci siano tre persone in carcere, il giallo è ancora in piedi. Il corpo di Isabella infatti non è mai stato ritrovato.

Quinta puntata: omicidio Pasqualina Labarbuta – cold case

La quinta puntata riaccenderà i riflettori su un cold case inspiegabile, quello di Pasqualina Labarbuta, accoltellata al cuore in pieno giorno su una panchina di un giardino pubblico, poco lontano dal suo posto di lavoro.

Sesta puntata: omicidio Lida Taffi Pamio – caso risolto

La sesta e ultima puntata della serie si addentrerà in una indagine ricca di colpi di scena che, partendo dal delitto di un’anziana signora avvenuto a Mestre nel 2015, porterà gli investigatori a riaprire il caso già chiuso e apparentemente risolto di una ottantasettenne strangolata nel suo appartamento tre anni prima: Lida Taffi Pamio.

Detectives andrà in onda dal 12 giugno in seconda serata su Rai 2.