The Choice-La scelta è il film di oggi su Canale 5: Gabby uscirà dal coma?

Se state cercando un film di quelli che vi faranno piangere ma anche emozionare e tanto arrabbiare, allora questa sera dovrete per forza sintonizzarvi su Canale 5. Il film scelto per la prima serata di oggi 5 giugno 2021 è The Choice-La scelta. Chi ama i romanzi di Nicholas Sparks di certo sa bene quello di cui parliamo. Il film infatti si ispira al romanzo e arriva in Italia con qualche annetto di ritardo visto che le riprese del film negli Usa sono iniziare nel 2014, giusto per rendere una idea di quello di cui stiamo parlando ( il romanzo è stato pubblicato nel 2007 mentre il film è ambientato nel 2017)! Il film La scelta ha riscosso un grande successo negli Usa: nelle prime sette settimane di programmazione ha fatto incassare quasi 20 milioni di dollari! Ma di cosa parla il film La scelta? Se amate i romanzi di Nicholas Sparks saprete bene che si tratta di storie d’amore, che spesso hanno un finale drammatico ma che regalano fiume di lacrime a chi li vede ma anche ai protagonisti. In questo caso sarà raccontata la storia di Travis e Gabby. Il giovane veterinario sembra essere uno di quei tipi che mai potrebbero perdere la testa per una ragazza ma con Gabby tutto cambia, anche se lui non lo vuole ammettere. C’è un grande ma in questa storia però: la bella studentessa infatti è fidanzata…

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama del film per chi non lo avesse ancora visto.

La scelta è il film in onda oggi su Canale 5: la trama

Travis Shaw è un veterinario che si innamora a prima vista di Gabby Holland, che si è trasferita nella casa accanto. Gabby è una studentessa di medicina che ha una relazione con un suo collega, Ryan McCarthy. Con Ryan fuori dallo stato impegnato a supervisionare la nuova apertura dell’ospedale, Gabby e Travis trascorrono più tempo insieme, iniziando una relazione e capendo di volersi davvero molto bene. Ryan ritorna, ed è ansioso di riprendere la sua relazione con Gabby che, pur essendo incerta dei suoi sentimenti, accetta la sua proposta di matrimonio convincendo Travis che il loro non fosse un rapporto serio. Nel frattempo, Monica rompe con Travis dicendogli che sa di lui e Gabby e che dovrebbe lottare per lei perché loro due si amano davvero ma anche Ryan ha scoperto la loro liason e per questo prende a pugni Travis. Il ragazzo convince Gabby della forza del loro amore e i due convolano a nozze e mettono su famiglia. Una sera però Gabby sta tornando a casa ma viene coinvolta in un incidente con un’altra macchina…. E come sempre accade nei drammatici romanzi di Sparks alla fine saranno davvero lacrime per tutti! Gabby entra in coma, che cosa ne sarà di lei?

Appuntamento quindi a stasera per scoprire anche il gran finale.