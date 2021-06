Mara Venier in difficoltà a Domenica In: la prima operazione non è andata bene

A inizio settimana lunedì Mara Venier aveva pubblicato un video dopo l’operazione ai denti. Un’operazione dal dentista durata 7 lunghe ore e lei con il ghiaccio sulla guancia riposava sul letto di casa coccolata dal nipotino e dal resto della famiglia. Il giorno dopo identica situazione e oggi Mara Venier ha iniziato Domenica IN raccontando cosa è accaduto e come sta. “Io ho un rapporto con voi pubblico e non riesco a nascondere niente. Ho qualche difficoltà nel parlare oggi ma volevo essere qua. Ho avuto una settimana molto difficile, sono stata operata due volti ai denti, lunedì ho fatto una lunga operazione da un dentista qui a Roma ai denti e nei giorni successivi qualcosa non è andata bene e sono dovuto andare dal professore Valentini che ringrazio – Mara Venier ovviamente non cita il dentista ma ringrazia il chirurgo che l’ha operata una seconda volta – Ho qualche problema e non so quanto tempo ci vorrà ma per me era importante essere qua anche dal punto di vista psicologico per superare il piccolo trauma che ho subito”.

OPERAZIONE AI DENTI ANDATA MALE PER MARA VENIER

Ringrazia ancora il medico che l’ha assistita e operata di nuovo. Venerdì Mara Venier ha subito un altro intervento, è stata ricoverata nella clinica, Villa Margherita che ci cita più volte. “Oggi sono qua e sono sicura che ce la farò”. Ringrazia anche la sua squadra di Rai 1 che l’ha sostenuta, che oggi a Domenica In l’ha accolta con delle meravigliose rose rosse. Ringrazia il direttore Stefano Coletta che è dietro le quinte e applaude alle sue parole per darle coraggio.

Mara Venier fatica a trattenere l’emozione, non sta bene, ha dolore, trattiene le lacrime quando confida che giugno non le porta bene, l’anno scorso aveva il piede rotto. “Non vi preoccupate se all’improvviso per caso non parlo più perché ho qualche cosa dentro che mi può dare fastidio”. Ha gli occhi lucidi e ringrazia ancora il professore Valentini che le ha permesso di essere alla conduzione di Domenica In oggi.