Giovanna e Amadeus tornano in tv insieme tra un pacco e l’altro

Si aspettano le conferme che dovrebbero arrivare a breve, con la presentazione dei palinsesti tv per la prossima stagione Rai. Ma pare proprio che per Amadeus ci saranno altre grandi soddisfazioni e che il conduttore sarà sempre più protagonista della programmazione di Rai 1. Oltre a vederlo al timone de I soliti ignoti, nella prossima stagione televisiva Amadeus potrebbe avere anche un altro impegno e non solo. La vera novità infatti starebbe nel fatto che, al fianco di Amadeus, dovrebbe esserci sua moglie, Giovanna Civitillo. Un ritorno alle origini visto che i due avevano lavorato gomito a gomito nelle edizioni fortunate de L’eredità che Amadeus aveva condotto. Niente scossa questa volta, ma pacchi da aprire. Sembra infatti che Rai 1 stia cercando un format da affiancare a I soliti ignoti per fare una sorta di gavetta durante la stagione. E il format sarebbe proprio Affari tuoi. Un programma che potrebbe andare in onda un qualche piccola modifica e modernizzarsi.

Amadeus torna anche con Affari tuoi al fianco di Giovanna Civitillo?

A raccontare maggiori dettagli su quanto potremmo vedere nella prossima stagione televisiva è stato il portale dedicato al mondo della Tv, Davide Maggio. Leggiamo sul blog: “Amadeus ha già avuto modo di registrare una puntata zero e possiamo anticiparvi che ne seguirà un’altra per mettere a punto nei dettagli quelle che saranno le variazioni nel popolare formato, qualora arrivasse la fumata bianca definitiva.”

Il conduttore al momento non ha confermato le voci che si rincorrono una dietro l’altra ma, come vi abbiamo già detto qualche riga fa, tra un paio di giorni saranno presentati i palinsesti Rai e forse molti dettagli verranno rivelati e capiremo anche se davvero Amadeus e Giovanna torneranno in tv insieme. Probabilmente scopriremo anche se il no di Amadeus per il Sanremo 2022 è definitivo o se invece alla fine, si è lasciato convincere a fare un Ama ter. Vedremo che cosa accadrà!