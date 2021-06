Domenica IN torna a settembre 2021 con una formula rinnovata: le novità

Doveva essere una Domenica In spensierata e piena di risate quella che Mara Venier si era immaginata qualche anno fa. E lo stava facendo, alternando momenti con grandi emozioni nelle sue interviste a dinamiche più divertenti tra giochi e gag. Poi tutto è cambiato, e chi lo avrebbe mai detto. Da febbraio 2020 tutto è diverso, e anche i contenitori televisivi si sono adeguati a quello che stava accadendo in tutto il mondo. Mara ha dovuto per forza riportare l’informazione, l’attualità nella sua Domenica IN. Ha dovuto dare spazio agli esperti, ha dovuto avere pochi ospiti in studio, pochi contatti con loro. Ha fatto quello che tutti i professionisti che lavorano in tv da ormai un anno e mezzo, stanno facendo: ha cambiato rotta e si è adeguata. Ma se tutto andrà come ci auguriamo, la prossima stagione televisiva potrebbe essere diversa dalle ultime, e lo speriamo davvero.

Se lo augurano anche in casa Rai, visto che la Domenica IN del prossimo anno televisivo, tutti se la immaginano un po’ diversa. Lo ha spiegato anche il direttore Coletta oggi, durante la presentazione dei palinsesti Rai. E ce lo auguriamo davvero perchè se anche Mara ha fatto di tutto per riportare leggerezza nelle case degli italiani, quell’alone di ansia, dolore, malinconia e smarrimento, c’è pur sempre stato.

Domenica IN torna con Mara Venier dal 19 settembre 2021

Terza stagione consecutiva quindi per Mara Venier che, a dispetto da quanto aveva detto qualche mese fa, torna in onda e non va in pensione anticipata! Una nuova edizione in linea con la formula vincente dell’ultima stagione, ma arricchita da numerose novità che caratterizzeranno sempre più l’identità del programma costruita attorno alla sua conduttrice. Al centro dello studio le interviste “one to one”. Incontri che la Venier trasforma in veri e propri racconti

popolari sulla vita privata e pubblica di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, della cultura. Molte anche le novità della prossima edizione alla quale stanno lavorando gli autori. Giochi, spettacoli rubriche di varia natura all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento con un’attenzione particolare al territorio senza escludere puntate speciali per le quali si stanno preparando grandi sorprese.

“Domenica In tenterà un cambiamento di registro. Accanto alle interviste one to one arriveranno anche dei segmenti di people show in cui Mara si confronterà con gente comune“ ha spiegato Coletta oggi in conferenza stampa. Vedremo che cosa succederà quindi dal 19 settembre giorno in cui Mara tornerà con questa nuova Domenica IN.