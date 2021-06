Il nuovo day time di Rai 1 riprende il 13 settembre: tutti i programmi in onda

Dopo l’estate si tornerà in onda con i classici programmi che ci terranno compagnia da settembre a giugno 2022- E oggi, nella giornata di presentazione dei palinsesti Rai, sono state ufficializzate le scelte per la prossima stagione. Al momento c’è una sola incognita: la conduzione di Uno Mattina. Dopo i disastrosi ascolti ottenuti in questa ultima edizione, Uno Mattina va di certo rinnovato e servono, non solo due volti nuovi, ma anche una struttura diversa per un programma sul quale la Rai punta moltissimo ( anche per dare un buon traino a Eleonora Daniele). La concorrenza di Canale 5 con Mattino 5 si fa sentire, per cui urge trovare una soluzione.

Per il resto, tutti i programmi che abbiamo visto su Rai 1 nel 2020-2021, torneranno in onda da settembre. Il 13 si riparte ( eccezion fatta per La vita in diretta che riprende il 14) con Eleonora Daniele, Antonella Clerici, Serena Bortone e Alberto Matano che saranno nuovamente i volti scelti per la “compagnia quotidiana” al pubblico di Rai 1.

Uno Mattina riparte il 13 settembre 2021: si inizia alle 6:45

La nuova stagione invernale di “Uno Mattina” si configurerà come la naturale continuazione del progetto innovativo sperimentato durante l’estate. Con la consueta collaborazione del Tg1, a cui sarà demandata la componente più strettamente informativa del programma, “Uno Mattina” sarà sempre di più un progetto al servizio del pubblico. Una indiscrezione che era trapelata in queste settimane e che viene quindi confermata. Non solo argomenti e notizie ma,

soprattutto, il peso dell’informazione, la ricaduta sulla vita di tutti i giorni, le modalità secondo cui quella stessa notizia influisce sulle scelte individuali e sulle decisioni che il pubblico dovrà prendere in campo etico, culturale, scientifico, economico.

Storie Italiane riparte il 13 settembre con Eleonora Daniele

“Storie Italiane” confermerà il suo racconto di cronaca e continuerà a occuparsi di temi importanti come l’emergenza abitativa, i mancati diritti verso il mondo dei disabili, le violazioni sulla tutela dell’infanzia. I temi sociali, quindi, faranno sempre da padroni di casa, nell’interesse collettivo e all’insegna del servizio pubblico. Il format quindi torna in onda come lo avevamo lasciato: con le sue inchieste, gli inviati in giro per l’Italia e le interviste della conduttrice ai suoi ospiti.

Antonella Clerici torna con la seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno

Confermatissimo il nuovo programma di cucina della rete. Antonella Clerici torna con la nuova edizione di “È Sempre Mezzogiorno”, lo show quotidiano che usa la cucina come contesto in cui parlare con gli ospiti fissi del programma, giocare con il pubblico a casa, intervistare ospiti noti, coltivatori e produttori vanto del made in Italy. Lo studio

sarà ancora più bello e più ampio, con la natura protagonista assoluta di uno stile contemporaneo e di grande effetto. Con la speranza che ci sia la possibilità di avere più ospiti in studio, meno paura a causa del covid 19 e che tutto possa essere ancor più leggero e spensierato di quello che è già stato.

Serena Bortone torna in onda con Oggi è un altro giorno

Dopo il successo della scorsa stagione, torna Serena Bortone con il suo appuntamento nel pomeriggio di Rai1. Interviste ai personaggi dello spettacolo e della cultura, storie esemplari raccontate dai protagonisti, l’attualità affidata ad un talk con politici e opinionisti che si confrontano e approfondiscono. Uno spazio confidenziale per ricordare e sorridere, per emozionarsi insieme e conoscere meglio ciò che accade intorno a noi. La conduttrice continuerà a tratteggiare con leggerezza e profondità la contemporaneità, con un racconto pop e anche colto che, alla

base, si nutre di uno sguardo sempre open mind. Appuntamento al 13 settembre anche con Oggi è un altro giorno.

La vita in diretta: confermatissimo Alberto Matano

Non poteva che essere confermata la conduzione in solitaria di Alberto Matano, dopo i grandissimi risultati incassati in questa stagione. La nuova edizione de “La vita in diretta” riparte dal suo rinnovato taglio informativo che ne ha

decretato il successo nella precedente stagione. La narrazione, affidata ad Alberto Matano, metterà ancora una volta al centro l’attualità, la cronaca, l’inchiesta e l’approfondimento giornalistico. Appuntamento al 14 settembre come sempre alle 17.05 circa.

Flavio Insinna riparte a fine settembre con L’eredità

Riprenderà anche quest’anno, dal 27 settembre al 5 giugno 2022,- “L’Eredità”, il quiz più longevo della televisione italiana. Sette concorrenti si sfideranno in diverse prove eliminatorie, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile ghigliottina, in cui il campione di puntata, affermatosi nelle manche precedenti, deve indovinare una parola attraverso altre definizioni date come indizio per riuscire a portarsi a casa i gettoni d’oro del bottino finale. Il programma è condotto da Flavio Insinna. Affiancheranno il conduttore le professoresse in una nuova veste.