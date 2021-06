Film stasera in tv, Ricetta per un inganno su Rai 2: la trama

Per chi ama i film gialli, non troppo impegnativi, l’appuntamento è su Rai 2. La rete come sempre si tinge di giallo nell’estate e quest’anno, complici anche gli europei di calcio, sono diverse le serate dedicate ai film in prima visione. Che cosa vedremo oggi? La Serata thriller di Rai2 si riaccende oggi mercoledì 23 giugno alle 21.20 con il film, in prima visione assoluta, “Ricetta per un inganno” di Lisa France con Bree Williamson, Sarah Lind, Annelise Pollmann, Adam Hurtig. Vanessa e Mark sono i due protagonisti della storia che vedremo oggi in prima visione su Rai 2. I coniugi hanno adottato Lacy e vivono felici. Ma tutto cambia improvvisamente quando la vita di questa famiglia viene stravolta da un evento che mai nessuno avrebbe immaginato, il passato si sa, purtroppo torna sempre a bussare e a chiedere il conto, che a volte può essere anche molto salato. Scopriamo quindi qualche dettaglio in più sulla trama del film Ricetta per un inganno in onda oggi su Rai 2.

Film stasera in tv, su Rai 2 c’è Ricetta per un inganno: la trama

Vanessa e la sua famiglia si godono la vita tra sacrifici, lavoro e famiglia. La donna è molto felice per quello che ha costruito e sta costruendo e inaugura il suo ristorante: le cose vanno a gonfie vele. Purtroppo però il suo aiuto, Ricardo, viene ucciso e Vanessa lo sostituisce con una bravissima cuoca: Taryn. Sembra tutto procedere a meraviglia, anche se certi comportamenti di Taryn destano qualche apprensione. Si scoprirà che Taryn è la madre biologica di Lacy, e per questo rapisce la bambina. Vanessa dovrà lottare contro il tempo per cercare di salvarla.

Come andrà a finire questa storia? Non vi raccontiamo altro: l’appuntamento con Ricetta per un inganno è per stasera su Rai 2 in prima visione. Appuntamento come sempre alle 21,30 circa su Rai 2.