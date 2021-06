Mediaset non chiude Pomeriggio 5 ma lo accorcia: l’indiscrezione

Da mesi ormai si dice che per Barbara d’Urso tiri una strania aria in quel di Cologno Monzese e il fatto che Domenica Live e Live-Non è la d’Urso potrebbero non tornare in onda nella prossima stagione, sarebbero la dimostrazione di quanto raccontato. La conduttrice, prima di congedarsi ( con grande anticipo rispetto ai suoi colleghi) dal pubblico che la segue con affetto nel pomeriggio di Canale 5, ha promesso per settembre tante novità e progetti, che al momento però restano top secret. Stando invece a quanto riferisce Davide Maggio, sul suo blog, per la prossima stagione televisiva ci sarebbe una pessima notizia per Barbara d’Urso. Persino il suo Pomeriggio 5, da sempre cavallo di razza per la rete ( che in questo caso sta dimenticando probabilmente troppo in fretta gli anni di predominio assoluto della rete rispetto alla concorrenza), non sarebbe poi così una certezza per la prossima stagione televisiva. Il programma andrà regolarmente in onda, come annunciato dalla conduttrice che si è congedata dal pubblico a fine maggio ma potrebbe esserci una clamorosa novità.

Chi legge i nostri articoli sa bene che da tempo, facciamo notare come la vera rivoluzione sarebbe stata quella di anticipare il programma, di dare più spazio alla d’Urso per poter gestire le notizie, e togliere tutto il trash che si è visto negli ultimi anni, dando invece possibilità agli inviati, di tornare a fare bene il loro lavoro. Iniziare quanto meno nello stesso orario di Vita in diretta, avrebbe potuto permettere alla conduttrice di giocare ad armi pari contro Alberto Matano. E invece sembra che non ci sarà nessuna novità in questo senso, anzi. Il programma quotidiano della d’Urso, rischia persino di accorciarsi andando in onda con un minutaggio diverso da quello delle ultime annate.

Pomeriggio 5 si accorcia e cambia orario: l’idea di Mediaset

Secondo quanto ha raccontato Davide Maggio in una sua diretta instagram ieri sera, Pomeriggio 5 dovrebbe andare in onda dalle 18 alle 18.45, perdendo quindi almeno 20-30 minuti di programma, quelli che generalmente venivano dedicati all’attualità. Questa voce non ha trovato una conferma ufficiale e forse è ancora presto anche per chiudere il giochi. La domanda però sorge spontanea: che cosa vedremmo prima di Pomeriggio 5? Lo soap? Si potrebbe dare più spazio al day time di Amici con una puntata più lunga rispetto al normale e uno spazio maggiore al day time del Grande Fratello VIP 6 che partirà anche a settembre? Le proposte non mancano…