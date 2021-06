Giovanni Ciacci annuncia: “Mi sono rotto lascio la tv e stacco i social”

Ultima puntata anche di Ogni Mattina oggi, 25 giugno 2021, programma del quale probabilmente nessuno sentirà la mancanza, visti gli ascolti incassati in questa stagione totalmente da dimenticare. Tra i protagonisti dello sfortunato format, anche Giovanni Ciacci che oggi in diretta, tra il serio e il faceto, ha fatto un annuncio importante. Ha infatti dichiarato di essersi stancato di fare televisione e di essere pronto a staccare. E pensare che se non ci fossero state le complicazioni del post covid, lo avremmo visto in Honduras, protagonista dell’Isola dei famosi 2021. Una rivoluzione per Ciacci che oggi, ha detto di voler dire addio alla tv. Ma sarà vero?

Da Ogni Mattina l’annuncio di Giovanni Ciacci: lascio la tv

Le parole di Giovanni Ciacci sembrano aver colto tutti di sorpresa. Nella diretta di oggi di Ogni mattina ha spiegato:

Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione. Te lo giuro, è la verità. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate.

Ciacci già sui social nell’ultimo periodo aveva manifestato il suo malcontento, visto che spesso veniva criticato per qualsiasi cosa postasse sulle sue pagine personali. E poi in diretta su Tv 8 ha aggiunto:

Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario, ma deve essere davvero straordinario: dopo aver fatto 9 Sanremo deve essere qualcosa di più grande di Sanremo.

Chissà forse questo evento straordinario potrebbe essere l’Eurovision song contest? Negli ultimi giorni si era parlato di Ciacci protagonista di Pekin Express, format che nella prossima stagione andrà in onda su Sky e non più sui canali Rai. Ma a quanto pare queste indiscrezioni non trovano conferma visto l’annuncio fatto oggi da Ciacci. Non lo rivedremo quindi a quanto pare neppure su Canale 5 a settembre, sarà una decisione definitiva? Lo scopriremo solo vivendo!