Ascolto flop in prima serata per le ammiraglie: Rete 4 con Quarto Grado batte tutti

Che amarezza i dati di ascolto delle principali reti per il 25 giugno 2021. Una serata completamente da dimenticare per Canale 5 e Rai 1 ma anche per le altre reti. L’unico canale a non essere travolto dalla calura estiva è Rete 4: Quarto Grado è il programma più visto della serata grazie agli ascolti incassati ieri sera con oltre il 12 % di share. Malissimo Rai 1 con un film in prima visione e altrettanto male anche Canale 5 che lanciava ieri in prime time la nuova serie Masantonio-Sezione scomparsi, una fiction che il pubblico ha bocciato su tutta la linea. E anche se la serie con Alessandro Prezioso fosse stata un prodotto bello da seguire, la collocazione praticamente kamikaze della rete, ha impedito che potesse attirare il pubblico. Nella prima serata di grande caldo, con l’Italia che si prepara alla zona bianca da nord a sud, la gente spegne la tv ed esce, oppure fa altro…Alla Rai non resta che attendere il ritorno delle partite di Euro 2020 per tornare agli ascolti brillanti registrati nei giorni passati dopo questa amara delusione.

Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti e i numeri di questa prima serata del venerdì assolutamente da dimenticare per tutti.

Gli ascolti del 25 giugno 2021: Quarto Grado batte tutti

Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.655.000 spettatori (12.1%). Per share è quindi il programma più visto della serata.

Imbarazzante il risultato di Rai1 con il film Separati ma non troppo visto da 1.866.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Canale5 la prima puntata di Masantonio – Sezione Scomparsi fa ancora peggio: 1.688.000 spettatori con uno share del 10.1%. Su Rai2 Frammenti di memoria ha interessato 1.013.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 X-Men: L’inizio ha raccolto 953.000 spettatori (6%). Su Rai3 Atlantic Crossing è seguito da 698.000 spettatori con il 4.3%.

Su La7 Gandhi ha registrato 484.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 491.000 spettatori (2.9%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 343.000 spettatori (1.9%).